Inzaghi stravolto e al settimo cielo: “Bello essere interista. Frattesi determinante” | VIDEO CM.IT

Inter in paradiso, Barcellona all’inferno: tutta la gioia di Simone Inzaghi dopo l’impresa della squadra nerazzurra in Champions League

Una vittoria epica, da grande squadra e con un cuore infinito. L’Inter riesce nell’impresa di eliminare la corazzata Barcellona del fenomeno Yamal e a conquistare la seconda finale di Champions League della gestione Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro, stravolto dopo una serata leggendaria, applaude in primis la sua squadra e i tifosi di San Siro: “È un’emozione forte, i ragazzi hanno messo il cuore in campo. È giusto condividerla con questi fantastici tifosi, che ci hanno accompagnato fin dal momento dell’arrivo del pullman allo stadio. Ce la godiamo e il 31 maggio giocheremo una grandissima finale”, le parole di Inzaghi in zona mista raccolte anche dall’inviato di Calciomercato.it.

Inzaghi dopo Inter-Barcellona: “Ho detto ai ragazzi che dovevamo crederci”

L’allenatore dell’Inter poi svela: “Cosa ho detto ai ragazzi prima dei supplementari? Che dovevano crederci, andando oltre la stanchezza. Finora è stata una stagione faticosa e siamo arrivati a questa sfida con tanti problemi. Frattesi ad esempio ieri non si era allenato, era in dubbio. Però è stato determinante come a Monaco“.

🎥 #Inter – Tutta la gioia di uno stravolto Simone #Inzaghi in zona mista : “Un’emozione forte, i ragazzi hanno messo il cuore in campo. Un esempio è #Frattesi: era in forte dubbio ed è stato determinante. È bello essere interista” #InterBarcellona 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/xhaTmiTt9o — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 6, 2025

Simone Inzaghi è al settimo cielo, sette come i gol rifilati al Barcellona tra andata e ritorno: “Arriviamo in finale con merito, sudore e tanto lavoro. Abbiamo eliminato una squadra fortissima, come del resto lo era anche il Bayern ai quarti. È bello essere interista“, conclude il tecnico piacentino.