Inter-Barcellona, immagini inedite condannano Acerbi: Marciniak ha visto tutto

Marciniak vede tutto ma non interviene, se non con un richiamo verbale: spinte e trattenute registrate dallo stadio, il comportamento del difensore nerazzurro indigna

Inter-Barcellona è stata una guerra, sportivamente parlando. Oltre ai capovolgimenti di fronte continui, si è percepito sin da subito che San Siro era diventato un teatro di una partita ad altissima tensione.

Non a caso, il direttore di gara Marcianiak è dovuto intervenire a più riprese per placare gli animi in campo. Eppure, a seguito del triplice fischio, sono arrivate tante polemiche sulla conduzione dell’arbitraggio. Dalla Spagna si è gridato allo scandalo e si è urlato persino al complotto, ad un disegno per eliminare il Barcellona dalla finale.

Tra i conflitti interni al terreno di gioco, oltre allo sputo di Inigo Martinez nei confronti di Francesco Acerbi, c’è stato un episodio che sta suscitando particolare clamore per via della condivisione delle immagini sul web.

Acerbi e Pedri, che duello in area di rigore: il difensore lo spinge tre volte

Tre spinte e una trattenuta di maglia, poi lo sguardo dell’arbitro Marciniak e il ritorno in posizione. È successo di tutto nell’area di rigore dell’Inter durante la sfida contro i blaugrana, con il difensore della Nazionale ai limiti della legalità.

In effetti, come si evince dalle riprese dei cellulari fatti dalle tribune di San Siro, nel duello tra Pedri e Acerbi, il primo a simulare è proprio lo spagnolo. Una volta cascato a terra, il centrocampista prova a rialzarsi, ma Acerbi lo spinge e lo mantiene inerme sul terreno di gioco.

Il Barcellona in quel frangente era in possesso del pallone e Pedri riprova ad alzarsi, ma il centrale nerazzurro ne approfitta e lo spinge nuovamente fuori dall’area. Il tutto con Marciniak a due passi, ma concentrato a seguire il movimento del pallone e non i contatti in area. Quando però gli viene richiamata l’attenzione, sgrida Acerbi che proprio in quel momento stava strattonando la maglia del calciatore alzarlo da terra.

A quel punto, il difensore lascia la camiseta del giocatore del Barcellona e torna al centro dell’area, in posizione per marcare qualche altra minaccia area del club avversario. Queste immagini hanno suscitato chiaramente indignazione per il trattamento ricevuto da Pedri e l’impunità nei confronti di Acerbi, il quale ha decisamente rischiato grosso con la trattenuta e gli spintoni in area di rigore.