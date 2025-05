Inigo Martinez e lo sputo ad Acerbi: “Ho sbagliato a reagire”

Non sono mancate le polemiche dopo la ‘folle’ semifinale tra Inter e Barcellona: la replica di Inigo Martinez ad Acerbi dopo le tensioni del primo tempo

Inter in finale di Champions, dopo una partita da leggenda nel catino di San Siro contro la corazzata Barcellona dell’alieno Yamal.

È festa grande al Meazza dopo l’incredibile epilogo della semifinale di ritorno, decisa ai supplementari dalla zampata di Frattesi. Tra gli eroi della serata c’è anche Acerbi, che ha salvato l’Inter in pieno recupero dopo il lampo del 3-2 blaugrana con Raphinha.

Inter-Barcellona, Inigo Martinez contro Acerbi: “Non gli ho sputato”

L’esperto difensore è stato il migliore in campo insieme a Sommer e nel primo tempo si era infuriato dopo lo sputo di Inigo Martinez. Clima ad alta tensione, con Acerbi calmato a stento dai compagni di squadra prima dell’intervallo.

A fine partita, intervenendo in zona mista con la stampa spagnola, Inigo Martinez ha spiegato la sua versione dei fatti: “Non gli ho sputato, non è successo niente“, replica del difensore del Barcellona. Semplicemente Acerbi ha esultato gridandomi nell’orecchio e io ho reagito in modo istintivo. Ho sbagliato: è stata una reazione inutile da parte mia, però in nessun momento gli ho sputato addosso. Lo sputo è finito a un metro di distanza, altrimenti ovviamente sarei stato espulso”.

Clima infuocato anche nel post partita, con Pedri e Flick che inoltre hanno attaccato l’arbitro Marciniak per la direzione di gara del fischietto polacco.