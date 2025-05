Inter, arrivano altri 33 milioni: via libera per il nuovo colpo

Il club nerazzurro conquista la finale di Monaco e sorride anche per il ricco incasso da Champions e botteghino

Inter al settimo cielo dopo la folle semifinale del Meazza contro il Barcellona. I nerazzurri di Inzaghi staccano il pass per la finalissima di Champions League, al termine di una doppia sfida con i catalani che resterà scolpita nei libri di storia.

Acerbi salva l’Inter al 93′ dopo la super rimonta del Barça, mentre all’extra time ci ha pensato l’acciaccato Frattesi a spedire in Paradiso la ‘Beneamata’. San Siro infuocato e che quasi non crede ai propri occhi, mentre Inzaghi e il presidente Marotta festeggiano negli spogliatoi con il chiaro obiettivo ovviamente di portare a casa la coppa più ambita, riscattando il doloroso ko d due anni fa a Istanbul con il Manchester City.

Inter, la Champions ti fa ricca: ecco l’assist per l’affare Luis Henrique

Intanto, oltre ai risultati sul campo, l’Inter sorride eccome anche fuori e nello specifico sui guadagni maturati grazie alla campagna europea. Le finanze nerazzurre si arricchiscono ulteriormente dopo la conquista del pass per la finale di Champions, che porterà altri 18,5 milioni di euro (complessivamente in questa stagione sono 132 milioni) nelle casse di Oaktree.

Da aggiungere inoltre ai quasi 15 milioni del botteghino stadio, con il match contro il Barcellona che ha fatto registrare il record di incasso. La magica serata del Meazza ha regalato quindi oltre 33 milioni di euro all’Inter, somma che la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe subito sfruttare per chiudere l’affare con il Marsiglia per Luis Henrique. Marotta e Ausilio hanno trovato una bozza d’intesa con gli agenti del giocatore e adesso devono lavorare per trovare l’accordo definitivo con il Marsiglia, che chiedono una cifra tra i 30 e i 35 milioni per il jolly offensivo brasiliano.

L’Inter è fiduciosa nel riuscire a chiudere la pratica nelle prossime settimane e mettere così il giocatore a disposizione di Inzaghi per il Mondiale per Club.