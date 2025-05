Ecco il primo nuovo allenatore della Serie A 2025-26: annuncio a sorpresa

Già scelto l’allenatore della prossima stagione di Serie A, a pochissime ore dal delicato match: annuncio a sorpresa prima della conferenza

Nelle prossime settimane ci saranno conferme, strette di mano, riunioni tecniche che potrebbero anche terminare con un nulla di fatto. Fumata nera o fumata bianca, come in queste ore nel Vaticano. La Serie A potrebbe rinnovarsi completamente.

Scottano diverse panchine. In primis quella del Milan, con Sergio Conceicao destinato a lasciare il club rossonero dopo aver vinto almeno una Supercoppa italiana e aver raggiunto la finale di Coppa Italia, battendo i finalisti di Champions League. Attenzione anche al Napoli e alla Juventus e i loro destini incrociati. Conte dovrà parlare con De Laurentiis; Tudor con un pass per la Champions conquisterebbe la fiducia e la permanenza.

Occhi puntati anche sulla Roma, poiché Ranieri passerà dietro alla scrivania e sta decidendo il nuovo allenatore che guiderà il club giallorosso e tante altre incognite, come l’Atalanta di Gasperini, il quale ha già espresso la sua volontà di non voler rinnovare il contratto.

Serie A 2025-26, la Fiorentina fa la sua decisione su Palladino

A pochissime ore dalla semifinale di ritorno di Conference League, la Fiorentina ha confermato di aver esercitato l’opzione di estensione del contratto di Raffaele Palladino al 2027. Il mister napoletano resterà in viola e gli viene data la fiducia a scatola chiusa. Senza sapere l’esito del ritorno contro il Betis.

Il club viola potrebbe terminare anche peggio della scorsa stagione di Italiano. Magari anche senza partecipazione alle coppe se dovesse andare tutto male nelle prossime tre giornate di campionato. Eppure, Commisso ha una fiducia smisurata nel suo progetto e nei suoi uomini. Palladino è l’uomo giusto per dare continuità a quanto fatto quest’anno. Negli ultimi mesi e ad inizio stagione si è vista una squadra capace di poter lottare per i vertici.

Per un attimo la viola ha sognato anche la Champions, salvo poi soffrire di vertigini. Proprio contro il Napoli, in casa, la batosta per 3-0. E a Napoli, al Maradona, qualcosa è cambiato ed è scattato nella testa dei calciatori. Dopo quella sconfitta fuori casa per 2-1 sono arrivati sei risultati utili di fila. Poi la sconfitta contro la Roma, attualmente la miglior rosa per rendimento e forma.

Contro il Betis, i ragazzi di Palladino si giocano tanto: “Non ho dormito queste notti per preparare la partita – ha confessato il mister in conferenza stampa – Il rinnovo è stata una sorpresa anche per me. Ho sentito mezz’ora fa Commisso, per me è un grande orgoglio. Ringrazio la dirigenza, abbiamo fatto un bel percorso insieme. Daremo tutto per raggiungere la finale”