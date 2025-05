Panchine Serie A: svelato il futuro di Conte, Allegri, Pioli, Gila e Gasp – Calciomercato.it

Dalla Juventus al Napoli passando per la Roma, valzer di allenatori nel massimo campionato. Due possibili grandi ritorni

Si preannuncia un clamoroso valzer di panchine in Serie A. Coinvolti quasi tutti gli allenatori importanti del calcio italiano, ieri sera tornato alla ribalta con la vittoria dell’Inter sul Barcellona in semifinale di Champions League.

A proposito di panchine, non cambierà quella dei nerazzurri: Inzaghi era ed è solidissimo, tanto che prima del Mondiale per Club rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2026. Il tecnico piacentino dovrebbe prolungare fino al 2027 se non fino al 2028, con annesso aumento dello stipendio a circa 7/7,5 milioni a stagione.

Inter a parte, sono tutte traballanti – per motivi anche diversi – le altre panchine di Serie A. Delle big e non solo… Stefano Salandin di ‘Tuttosport’ è andato a bomba svelando, secondo le informazioni da lui raccolte, il futuro di ben cinque allenatori.

Partiamo da Gian Piero Gasperini, il quale mesi fa aveva annunciato che non avrebbe rinnovato il contratto in scadenza nel 2026. Di fatto, non l’addio all’Atalanta. E infatti, per Salandin, resterà ancora a Bergamo, con la stagione 2025/2026 che potrebbe essere davvero l’ultima sulla panchina nerazzurra.

Da Gasp a Gilardino, particolarmente apprezzato nella Capitale. Salandin scrive che si siederà sulla panchina della Lazio, al posto di un Baroni da mesi un po’ in polemica con Lotito. Sull’altra sponda, quella giallorossa, potrebbe approdare Stefano Pioli, che dopo l’eliminazione dalla Champions asiatica potrebbe dire addio all’Al-Nassr. Pioli l’erede di Ranieri alla Roma, stando a Salandin.

Conte alla Juventus, conferme sul nome del sostituto al Napoli

Non ce ne vogliano gli altri, ma i nomi grossi sono quelli di Antonio Conte e… Massimiliano Allegri. Anche su di loro Salandin va giù netto. Secondo quanto ha raccolto il giornalista di ‘Tuttosport’, l’allenatore salentino non rimarrà al Napoli nonostante altri due anni di contratto.

Conte via dal Napoli per la Juve. Stando a Salandin il suo futuro sarà in bianconero, undici anni dopo il suo tumultuoso addio. Chi al suo posto? Proprio lui, Massimiliano Allegri come scritto da Calciomercato.it. De Laurentiis non vuole farsi cogliere impreparato come nel dopo Spalletti, per questo ha già scelto – e forse si è già mosso – il piano B a Conte. Anzi il piano M, Max Allegri.