Affare già chiuso: Inter-Barcellona paga il primo colpo del 2025 – Calciomercato.it

Tutti i dettagli dell’operazione conclusa da Marotta e Ausilio, con il giocatore che verrà aggregato alla rosa che parteciperà al Mondiale per Club

Il grande giorno di Inter-Barcellona è arrivato. Si parte dal 2-2 dell’andata, con entrambe le squadre che saranno obbligate a vincere per raggiungere l’agognata finale in programma all’Allianz Arena di Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio.

Nonostante gli alti prezzi dei biglietti, si va dai 399 euro del primo arancio ai 550 della poltroncina rossa, stasera il ‘Meazza’ sarà stracolmo. Come sottolineato dal nostro Giorgio Musso nella nuova puntata di TIAMOCALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube, ci sarà il record di incassi: circa 14 milioni di euro.

In sostanza si supererà abbondantemente gli oltre 10 milioni toccati due anni fa, in occasione del derby col Milan valevole anche allora per le semifinali di Champions League. In pratica con l’incasso di stasera, evidenzia Musso, la dirigenza interista ci ‘paga’ il primo affare della prossima stagione.

Inter-Barcellona, cifra record e quanto costerà Sucic

Parliamo ovviamente di Petar Sucic, il centrocampista croato della Dinamo Zagabria preso da Marotta e Ausilio già nei mesi scorsi. L’operazione è stata definita da tempo sui 14,5 milioni di euro – per l’appunto l’incasso di stasera – più 2,5 milioni di bonus. Al club croato anche una percentuale, il 10%, sulla futura rivendita.

Sucic ha già svolto le visite mediche lo scorso 10 febbraio, legandosi al club di viale della Liberazione con un contratto in scadenza a giugno 2030. Nello stesso giorno della firma ha assistito al ‘Meazza’ alla sfida di campionato tra la squadra di Inzaghi e la Fiorentina.

Tornato in campo 3-4 mesi dopo la frattura al metatarso, il classe 2003 sarà aggregato alla rosa che parteciperà al Mondiale per Club di scena negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. In Patria Sucic viene paragonato nientemeno che a Marcelo Brozovic, l’ex regista dell’Inter adesso in Arabia all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Nato in Bosnia, quest’anno ha collezionato 29 presenze e messo a segno 5 gol.