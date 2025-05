Leao croce e delizia: prima decisivo, poi il gesto che fa discutere

Milan trascinato dal suo numero 10, che però ha vissuto una serata decisamente particolare: ancora una volta luci ed ombre per l’attaccante rossonero

Il Milan vince a Genova nel segno di Leao, l’attaccante si conferma in grado di fare la differenza quando è ispirato e questa era, evidentemente, una delle sue serate sì. Due colpi letali alla difesa dei rossoblù, nell’arco di pochi secondi, prima con un destro deviato, poi crossando in mezzo la palla mandata nella sua porta in maniera molto sfortunata da Frendrup. E dire che Conceicao aveva rinunciato a Leao dal primo minuto, per preservarlo in vista dei prossimi impegni.

L’allenatore portoghese ha poi dovuto mandare in campo il numero 10 per via dell’infortunio di Fofana, rivedendo la sua scelta iniziale. Alla fine, però, sarà costretto comunque a rinunciare a Leao in vista della prossima partita, il primo incrocio col Bologna, ma quello meno importante, in campionato.

Leao infatti è stato ammonito nel finale di partita e, diffidato, salterà dunque il match di venerdì in campionato. Il portoghese è sembrato andare a cercare volutamente il cartellino giallo, con una trattenuta reiterata a un avversario mentre era impegnato in un ripiegamento difensivo. Tutte le sue energie fisiche e mentali, dunque, già proiettate sulla finale di Coppa Italia all’Olimpico, il 14 maggio, per provare a regalare un trofeo al Diavolo.