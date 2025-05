Tegola Milan, Conceicao lo perde per infortunio: finale a rischio

L’ultimo atto di Coppa Italia in bilico per uno dei titolari del Diavolo, sostituzione inevitabile per un problema fisico da valutare

Anche una gara senza particolari significati, come quella contro il Genoa per il Milan, può celare delle insidie. E se ne sono accorti, eccome, i rossoneri, con un problema improvviso che complica i piani di Sergio Conceicao.

Intorno alla mezz’ora, infatti, ha abbandonato il campo Fofana, venendo costretto a uscire per un problema fisico. A un certo punto, il centrocampista si è accasciato a terra, suscitando immediata concitazione in panchina. Un infortunio che ha consigliato prudenza al Milan, con Leao immediatamente mandato a scaldare e mandato sul terreno di gioco dopo l’esclusione iniziale. A centrocampo è dunque scalato Loftus-Cheek, dopo l’esclusione iniziale.

Un allarme da non sottovalutare in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì 14 maggio, appuntamento a cui tutti i pensieri del Milan sono proiettati. Le prime sensazioni all’uscita dal campo, comunque, non sembrerebbero essere particolarmente negative. Fofana in panchina ha applicato del ghiaccio sul piede, probabilmente per una forte contusione. Condizioni da monitorare per il francese, ma la sensazione è che possa non essere qualcosa di grave.