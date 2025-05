Milan, rimonta vincente a Genova: bastano due minuti di Leao

Contro il Genoa, il Diavolo trova l’ennesimo ribaltone del proprio campionato: il portoghese ci mette la firma con un gol e propiziando subito il doppio

Basta poco, ai grandi calciatori, per incidere. Ne ha dato una dimostrazione plastica Rafael Leao, che ha trascinato il Milan alla vittoria in casa del Genoa, proprio quando sembrava essersi messa male. Passano per 2-1 i rossoneri in Liguria, con 120 secondi di fuoco ispirati dal portoghese, tre punti che servono poco per la classifica ma molto per l’autostima, nell’avvicinamento alla finale di Coppa Italia.

Serata piovosa a Marassi, come approccio alla partita si fa preferire il Genoa mentre il Diavolo è piuttosto sotto ritmo. Protagonista della prima fase di partita Maignan con due parate notevoli, evitando la rete su diagonale di Norton-Cuffy e poi sventando un autogol di Pulisic. Anche per via delle contingenze, Conceicao deve sconfessare la scelta iniziale di tenere in panchina Leao, per l’infortunio di Fofana. Il portoghese lo ripaga con una grande azione in cui innesca Pulisic, ma l’americano si fa ipnotizzare da Leali in uscita.

Nel secondo tempo, riparte con maggior ritmo e convinzione la squadra di casa, che vuole regalarsi un risultato di spessore. Frendrup flirta col gol mandando fuori di poco dal limite, la rete la trova Vitinha al volo su cross dalla sinistra, lasciando impietrito Maignan. Conceicao cambia mandando in campo Gimenez ed è lui a innescare il pareggio di Leao, che colpisce di destro complice una deviazione favorevole. Palla al centro e il Milan passa addirittura a condurre, altra sgasata di Leao, sul cui cross basso Frendrup per anticipare Joao Felix la mette nella sua porta. Il Genoa non ci sta, ma gli assalti per riprendere la gara non portano frutti.

GENOA-MILAN 1-2 – 61′ Frendrup (G), 76′ Leao (M), 77′ aut. Frendrup (M)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 77; Inter 74; Atalanta 68; Juventus, Lazio e Roma 63; Bologna 62, Fiorentina 59; Milan* 54; Como 45, Torino e Udinese 44; Genoa* 39; Cagliari 33; Verona e Parma 32; Lecce 27; Venezia 26; Empoli 25; Monza 15.

*Una partita in meno

PROSSIME PARTITE

Milan-Bologna, 9 maggio ore 20.45

Napoli-Genoa, 11 maggio ore 20.45