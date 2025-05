Accordo già siglato: De Bruyne e Pogba in rossonero

Pronto a rimettersi in pista, Paul Pogba avrebbe già trovato un’intesa per ritornare a giocare e iniziare la sua nuova avventura in rossonero

È passata una vita dall’ultima partita ufficiale di Paul Pogba. E sono passati tre anni dall’ultima stagione disputata interamente (quasi) senza problemi. Il francese però non vuole lasciare il calcio e avrebbe già trovato l’accordo con il suo prossimo club. E De Bruyne potrebbe diventare il suo prossimo compagno di squadra.

Il calciatore belga ha annunciato qualche settimana fa di separarsi dal Manchester City. Ovviamente, il suo maxi ingaggio diventa un limite per chiunque, ma potrebbe diventare un investimento importante. De Bruyne è pur sempre uno dei migliori calciatori d’Europa e a 33 anni continua a fare la differenza palla al piede.

Pogbe e De Bruyne compagni al Dc United

Secondo le ultime rivelazioni e i rumors dagli Stati Uniti, il club rossonero di Washington starebbe pensando ad un doppio colpo da sogno. Infatti, il DC United avrebbe messo gli occhi sia su Paul Pogba che su Kevin De Bruyne.

Mentre sull’ex centrocampista della Juventus il Dc United avrebbe un accordo di prelazione, il discovery right, per il belga il discorso sarebbe differente. L’Inter Miami ha priorità sul campione che lascerà la Premier League al termine di questa stagione.

Ma come funzionano i discovery rights in MLS? Il calciomercato americano è differente da quello a cui siamo abituati in Europa. Infatti, le franchigie hanno l’opportunità di trattare con i calciatori interessati a giocare in MLS e vengono inseriti in una lista – che ha un limite – in modo tale da avere una priorità assoluta in fase di contrattazione. I club e i calciatori provano a raggiungere un accordo, ma se non dovesse accadere, le società possono scambiarsi i giocatori di questa Discovery List, in modo da trovare nuove intese con altri free agent.

Dunque, il DC United proverà a concludere l’operazione per portare Pogba in MLS, svincolato da fine 2024 quando ha rescisso il suo contratto con la Juventus a seguito della lunga sospensione per doping. Poi, il club rossonero proverà a capire se ci saranno margini per trattare con De Bruyne, al momento inserito nella Discovery List della formazione di David Beckham. Insomma, la MLS prova a saccheggiare l’Europa con i campioni sulla via del tramonto. L’obiettivo è far crescere l’interesse sul campionato di calcio nord-americano.