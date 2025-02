Il ritorno è incredibile: si riprendono Paul Pogba

Paul Pogba vicinissimo al ritorno in campo, la prossima destinazione sorprende: un ritorno inatteso per il centrocampista francese

Sta per concludersi, finalmente, il lungo calvario di Paul Pogba. A metà marzo, infatti, scadranno i 18 mesi di squalifica per positività al testosterone, per il centrocampista francese, che potrà dunque ritornare in campo dopo aver atteso la conclusione della sua sospensione.

Una vicenda che ha segnato notevolmente il giocatore, che dopo la positività all’antidoping, all’inizio del campionato nella stagione 2023/2024 con la maglia della Juventus, aveva temuto di dover interrompere anticipatamente la sua carriera. Pogba e il suo team legale, però, hanno lottato strenuamente per far ridurre la sanzione, inizialmente quantificata in quattro anni di squalifica, arrivando a ottenere un corposo sconto e vedendo riconosciute le proprie ragioni sulla natura non intenzionale dell’assunzione della sostanza dopante.

Tutto questo non era comunque bastato, in autunno, a evitare che le strade di Pogba e della Juventus si separassero. La società, del resto, era stata piuttosto chiara, nelle sue dichiarazioni pubbliche, su quello che sarebbe stato il destino del centrocampista, che non rientrava più nei piani dei bianconeri, dopo che il suo ritorno, avvenuto nell’estate 2022, tra un problema fisico e l’altro non aveva sortito i risultati sperati. Ora, Pogba può finalmente tornare a giocare e provare a regalarsi un finale di carriera all’altezza. Con un ritorno che avrebbe del sorprendente.

Pogba riparte dal Manchester United: le ultime

Stanno pensando di nuovo a lui al Manchester United. La notizia arriva dalla Spagna, dal portale ‘Fichajes.net’, secondo cui i ‘Red Devils’, alle prese con l’ennesima rifondazione vista l’attuale annata piuttosto disastrosa, intenderebbero fare una scommessa su di lui, che pure ha dato tanto in passato al club.

Si parla, nello specifico, di un contratto annuale per Pogba, con uno stipendio almeno inizialmente non particolarmente elevato, ma che potrebbe lievitare sulla base del livello delle sue prestazioni, con diversi bonus previsti. Per il francese, ci sono, sullo sfondo, anche i club della Major League Soccer, negli Stati Uniti. Vedremo quale sarà la sua decisione.