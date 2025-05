Terza panchina per Paredes: il retroscena tra Ranieri, Boca e il futuro

Il centrocampista argentino è rimasto in panchina anche oggi: tra presente e futuro, la situazione del 30enne

L’ultima da titolare è stato il derby contro la Lazio. Quarantacinque minuti prima di essere sostituito anche perché ammonito e a rischio espulsione. Leandro Paredes da allora non è più sceso in campo con la maglia della Roma.

Novanta e più minuti in panchina contro Verona, Inter e anche stasera contro la Fiorentina. Tutta la partita a fare da spettatore, mentre i suoi compagni di squadra collezionavano l’ennesima vittoria e lanciavano l’ultimo assalto alla zona Champions. Attualmente, in attesa di Bologna-Juventus, i giallorossi hanno agguantato il quarto posto e nelle ultime tre giornate potrebbero completare una rimonta che avrebbe il valore della vera impresa sportiva.

Una impresa targata Claudio Ranieri, il tecnico che è stato l’artefice della clamorosa rincorsa Champions. Una rimonta che non è targata, invece, Paredes. Il centrocampista argentino è finito indietro nelle gerarchie dell’allenatore che avrebbe preferito non sentire e leggere le continue interviste con riferimento al Boca Juniors, squadra nella quale l’ex Juventus non ha mai nascosto di voler giocare in futuro.

Roma, Paredes ancora in panchina: le ultime sul futuro

Il futuro appunto. Il momento impone però di restare concentrati sul presente e su un campionato che per la Roma è tutt’altro che chiuso e che potrebbe regalare un finale entusiasmante.

La Champions è lì a portata di mano, dopo che si era intravisto anche l’incubo retrocessione, ed allora tutte le energie mentali devono destinate al campo. Un campo che, invece, Paredes da tre partite non vede, finito indietro nelle gerarchie di Ranieri. L’argentino ha firmato da poco il rinnovo di contratto, un prolungamento anticipato da Calciomercato.it, ma che non è sinonimo di permanenza in giallorosso.

Come raccontato dalla nostra redazione, infatti, molto dipenderà anche dal nuovo allenatore e da quanto il profilo di Paredes sia in linea con le sue idee di gioco. Anche questo però è argomento legato al futuro: il presente per la Roma è la corsa alla champions, quella che Paredes finora sta vivendo dalla panchina.