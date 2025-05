Milan, indizio quasi ufficiale: il bomber se ne torna a casa

Il calciatore è sempre più lontano dalla squadra rossonera. Ormai ci sono pochi margini per una sua permanenza

E’ stata una stagione fin qui da doppia cifra per il calciatore. L’attaccante ha raggiunto quota dieci gol, nonostante siano stati solamente tre i centri messi a segno in campionato.

Tammy Abraham ha fatto più reti in Coppa Italia, esultando ben quattro volte (contro Sassuolo, Inter e due volte contro la Roma). L’inglese poi ha segnato anche in Champions League (2 volte) e in Supercoppa Italiana.

L’infortunio muscolare, che verrà valutato nella giornata di domani, rischia di fargli chiudere anticipatamente la stagione. Anche se non dovesse essere nulla di grave, il pericolo è che si ritrovi dietro nelle gerarchie degli attaccanti, alle spalle di Santi Gimenez e Luka Jovic.

L’inglese potrebbe così non avere più l’occasione di provare a tenersi il Milan. Sì, perché il Diavolo non ha ancora deciso se proseguire con Abraham o meno. Di certo la trattativa con la Roma sarà slegata da quella di Saelemaekers, ma le quotazioni del numero 90 sono in netto calo.

Milan, Abraham verso il ritorno alla Roma: ecco il motivo

E’ vero che il Milan è soddisfatto del rendimento del calciatore, ma la spesa da affrontare per un calciatore che dovrebbe rappresentare una riserva, un’alternativa alla prima punta titolare, è ritenuta troppo alta.

Per il cartellino di Abraham servirebbe, infatti, una cifra attorno ai 20 milioni di euro, ma è lo stipendio ad essere il principale ostacolo. L’inglese percepisce sui 4,5 milioni di euro netti a stagione, quasi più del doppio dei suoi colleghi di reparto, che guadagnano intorno ai 2 milioni di euro.

C’è un altro fattore che sta spingendo Abraham lontano da Milano, Luka Jovic. Il serbo nell’ultimo mese è diventato l’attaccante di riferimento, conquistando proprio tutti e una sua permanenza appare davvero scontata. L’ex Fiorentina guadagna la metà e il Milan per tenerselo deve solo attivare l’opzione che porta al rinnovo di un ulteriore anno. Oggi dalle parte di via Aldo Rossi non hanno dubbi su cosa fare.

Con Luka Jovic ancora in rossonero, così come Santi Gimenez, che dopo qualche mese non può essere bocciato, per Abraham non c’è davvero spazio al Milan. Oltre all’inglese, sono pronti a lasciare il Diavolo anche Samu Chukwueze, che può volare in Inghilterra, e ovviamente Joao Felix. Il portoghese non vera certo riscattato.