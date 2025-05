Abraham, Sottil e Bondo rischiano la finale: il punto in casa Milan

Le ultime notizie relative ai calciatori che si sono fermati nel corso dell’ultimo allenamento. Sergio Conceicao incrocia le dita

Il Milan di Sergio Conceicao domani tornerà in campo per la 35esima giornata di Serie A contro il Genoa. Il Diavolo, dunque, è atteso al Marassi dalla squadra di Vieira.

Un match, quello tra i rossoneri e i rossoblu, che sembra avere poco da offrire, ma il tecnico portoghese cerca conferme in vista della sfida di Coppa Italia, contro il Bologna, in programma il prossimo 14 maggio, allo stadio Olimpico. Così contro il Grifone è pronto a scendere in campo il miglior Milan, quello che verosimilmente si vedrà poi con gli uomini di Vincenzo Italiano.

L’unico dubbio è legato all’attacco, con Santi Gimenez che potrebbe avere una nuova occasione dal primo minuto, visto che Luka Jovic è tornato ad allenarsi solamente ieri, dopo aver smaltito i problemi alla schiena. Non ci sarà, invece, Tammy Abraham, come annunciato da Sergio Conceicao in conferenza stampa.

Poco dopo è così arrivato l’aggiornamento da parte del Milan, che ha comunicato che lo stop dell’inglese è legato ad un affaticamento al retto femorale della coscia destra. Un problema che verrà rivalutato nelle prossime 24 ore. L’obiettivo è chiaramente quello di riaverlo per la finale di Coppa Italia.

Milan, stop per Bondo e Sottil: il punto della situazione

Su Tammy Abraham, dunque, ne sapremo di più fra qualche ora. Chi rischia maggiormente di non essere con i compagni il prossimo 14 maggio è invece, Riccardo Sottil, che ha riportato un risentimento al muscolo otturatore esterno di destra.

Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, infine, per Bondo, che salterà la sfida contro il Genoa per via di un trauma alla caviglia destra. Per quanto riguarda il match del Marassi la formazione appare davvero fatta, con Mike Maignan tra i pali, difesa a tre con Tomori, Gabbia e Pavlovic. A centrocampo la linea a quattro sarà formata da Jimeenz, Reijnders, Fofana e Theo Hernandez. In avanti c’è una maglia da assegnare: certi del posto sono Christian Pulisic e Rafa Leao. Insieme a loro, come detto, dovrebbe esserci Santi Gimenez