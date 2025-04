Milan, arrivate delle offerte per Jovic, ma lui ha una priorità – CM.IT

Con i quattro gol nell’ultimo mese, l’attaccante serbo è di nuovo ambito sul mercato. Il Milan può esercitare l’opzione di rinnovo del contratto per un’altra stagione

In casa Milan è tornato d’attualità il futuro di Luka Jovic. Protagonista assoluto con Conceiçao in panchina, l’attaccante serbo ha infatti un contratto in scadenza a giugno, ma il club rossonero può rinnovarlo esercitando l’opzione inserita in occasione della firma.

La priorità del numero 9 resta chiara: vuole continuare a vestire la maglia rossonera, anche per le prossime stagioni. A Milano si trova molto bene e ha da subito stabilito un grande feeling con Conceiçao, che a gennaio ha fatto di tutto per trattenerlo a Milano. Il tecnico portoghese considera l’ex Real Madrid l’attaccante più forte della rosa e i numeri di questa ultima parte di stagione gli stanno dando ragione: sono quattro i gol nell’ultimo mese segnati da Jovic, con la storica doppietta nel derby di Coppa Italia. Due reti in grado di riaccendere il mercato del 27enne, ancora molto stimato in Europa e in Italia. A gennaio, ricordiamolo, si erano interessate diverse società.

Rebus Abraham: c’è l’ostacolo ingaggio

Il Milan, di fatto, aveva trovato l’accordo con il Monza per coprire l’ingaggio del serbo determinato però, come abbiamo sempre raccontato, a continuare a vestire la maglia rossonera. La scelta del goleador e di Conceiçao ha portato quindi i frutti sperati, tanto che ad oggi il tema rinnovo è caldissimo e tra i più urgenti. Moncada è favorevole al prolungamento, Conceiçao (dal futuro però incerto) idem, quindi la strada sembra tracciata, ma per la decisione finale si aspetta l’arrivo del nuovo ds.

E su questo fronte, ovviamente, sono attese novità a breve. “Sul contratto abbiamo tutto sotto controllo, non è un rinnovo ma un’opzione – le parole di Moncada su Jovic -. Siamo contenti di lui, ha fatto bene e spero faccia ancora bene in queste ultime partite”. Non solo Jovic. A Milano si parla molto anche del futuro di Abraham, arrivato la scorsa estate in prestito secco dalla Roma nell’ambito dello scambio con Saelemaekers. I dialoghi tra le due società proseguono per trovare una soluzione, ma la conferma dell’inglese non è facile a causa dell’elevato ingaggio.