Inter, i tifosi lo attaccano e il Napoli si avvicina: cosa è successo nella notte

Nuovi intrecci polemici tra Inter e Napoli, non solo legati alla lotta scudetto: ambiente nerazzurro in fibrillazione, critiche dei tifosi e sviluppi nella notte

Il Napoli chiama, l’Inter risponde. Così si è sviluppato il sabato di campionato per la corsa scudetto, con distanze invariate tra le due contendenti ma una giornata in meno alla fine e gli azzurri che mantengono tre lunghezze di vantaggio, con tutto il peso che ne deriva.

Non era facile per i campioni d’Italia replicare al successo partenopeo a Lecce, dal punto di vista mentale, con un ampio turnover e la mente rivolta al Barcellona. Ma con il Verona è arrivata una vittoria per 1-0, pur senza brillare, cercando di andare in gestione, che per il momento tiene tutto aperto. Qualcuno, in ogni caso, nell’Inter non si è espresso a buoni livelli e ha causato non poche discussioni, chiamando in causa anche il mercato e la reazione dei tifosi.

Inter, Frattesi delude ancora e i social esplodono: “Portatelo subito al Napoli o alla Roma”

Prestazione complessivamente deludente di Davide Frattesi, che non ha sfruttato nel migliore dei modi la chance da titolare e non ha inciso. Alimentando il partito di coloro che vorrebbero la sua cessione a fine stagione, nonostante le sue doti.

Diversi i post su ‘X’, da parte della tifoseria nerazzurra, che hanno sancito la bocciatura: “Comunque Frattesi anche basta”, “Portatelo in braccio al Napoli o alla Roma“, “Frattesi è un flop”, “Molti dubbi sul fatto che possa restare nella prossima stagione”, e altri ancora.

Del suo futuro, abbiamo parlato spesso sulle pagine di Calciomercato.it. L’Inter potrebbe monetizzare la cessione di Frattesi per arrivare a Ricci, obiettivo da tempo per la mediana. Quanto alle sue pretendenti, il panorama è variegato. L’interessamento del Napoli è di vecchia data, gli azzurri non sono i soli in corsa. La Roma ci ha provato a gennaio e può rifarsi sotto per Frattesi, che potrebbe vedere di buon occhio un ritorno nella Capitale, a casa sua. E non bisogna dimenticare la Juventus, altra estimatrice di Frattesi, già seguito quando era ancora al Sassuolo.