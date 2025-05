Doccia fredda per Inter-Barcellona: escluso dai convocati

Assenza pesantissima per il mister, salterà la semifinale di ritorno di Champions League a San Siro: sarà escluso dai convocati

Inter e Barcellona hanno superato egregiamente i propri impegni in campionato dopo il pirotecnico e stancante tre a tre di mercoledì scorso al Montjuic. I nerazzurri hanno vinto e gestito la gara contro il Verona. I blaugrana hanno rischiato qualcosina in più contro il Valladolid, ma hanno saputo rimontare lo svantaggio iniziale. Le firme di Raphinha e Fermin Lopez hanno fermato le speranze di una possibile rimonta del Real Madrid sul foto finish.

In vista della sfida di martedì 6 maggio ci sarà un grande e gradito ritorno tra i convocati. Sicuramente una buona notizia per i tifosi spagnoli, un po’ meno per quelli nerazzurri. Infatti, Robert Lewandowski rientrerà tra i disponibili di Hansi Flick a seguito dell’infortunio subito nelle scorse settimane al bicipite femorale della gamba sinistra. E con ogni probabilità entrerà a gara in corso, qualora ce ne fosse bisogno.

Insomma, non è da escludere che il temibile attaccante polacco possa giocare una mezzoretta e provare a mettere pressione ai centrali dell’Inter. C’è però anche una brutta notizia in casa Barça. Infatti, uno degli infortunati non recupererà in vista della sfida del ritorno.

Inter-Barcellona, infortunio e assenza pesante per il ritorno

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il Barcellona dovrà fare ancora a meno di Alejandro Balde. Il terzino sinistro titolare del club blaugrana è fermo da aprile per un infortunio alla coscia.

Alla vigilia della sfida di andata contro l’Inter, Hansi Flick sperava di recuperare il suo giocatore per la trasferta a Milano. Ma per il quotidiano spagnolo le speranze sono ridotte ormai al lumicino.

Dunque, il tecnico tedesco già sta preparando il piano B. Con l’esclusione di Balde dal match di Champions, sulla corsia mancina della difesa a quattro toccherà ad Íñigo Martínez, come fatto nella ripresa del primo round. Sull’altra fascia è emergenza piena. Infatti, visto l’infortunio di Koundé, toccherà ad un altro centrale giocare a sinistra: Eric Garcia è il candidato principale a ricoprire questo ruolo.

Barcellona incerottato e in difficoltà in difesa. L’Inter ovviamente non è da meno. Lautaro proverà a stringere i denti, ma l’elongazione subita nella semifinale di andata sembra escluderlo dal match. Pavard, invece, prova a rientrare dopo l’infortunio di San Siro in Inter-Roma. Il francese potrebbe essere convocato.