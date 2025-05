Inter-Barcellona, nuova tegola UFFICIALE: infortunio al ginocchio

La semifinale di ritorno di Champions League si avvicina, Inzaghi e Flick fanno la conta degli infortunati

Prima il campionato e poi la Champions League. È questo il ritornello utilizzato da Simone Inzaghi e Hansi Flick subito dopo il pirotecnico 3-3 di Barcellona-Inter. I fatti, tuttavia, dimostrano come il pensiero alla semifinale di ritorno di martedì prossimo sia preponderante rispetto a tutto il resto. Tra infortunati e scelte tecniche, infatti, nei rispettivi impegni nazionali contro Valladolid e Verona i due allenatori hanno deciso di stravolgere le formazioni.

In casa nerazzurra, le situazioni che preoccupano maggiormente sono quelle riguardanti Benjamin Pavard e Lautaro Martinez, ma per gestire al meglio le energie psico-fisiche diversi titolarissimi partiranno inizialmente dalla panchina nella sfida di oggi. I catalani nella partita di mercoledì scorso hanno subito un’altra pesante tegola con la lesione muscolare di Jules Koundé, che dovrà restare ai box per circa due settimane.

Inter-Barcellona, altro infortunio ufficiale

Il difensore francese non prenderà sicuramente parte alla trasferta milanese, mentre Alejandro Balde e Robert Lewandowski sperano in un recupero totale, nonostante non siano entrati nella lista dei convocati per la sfida di oggi. Una lista che ha fatto registrare un nuovo stop per infortunio, ufficializzato dal club catalano proprio in queste ore.

Indicato come un potenziale titolare contro il Valladolid, Pablo Torre non sarà a disposizione di Flick per un infortunio al ginocchio sinistro. Autore di tre gol in dieci presenze in Liga, il poliedrico 22enne dovrà fare una corsa contro il tempo per recuperare in vista della Champions League.

Tra infortuni e gestione delle forze, il tecnico tedesco ha convocato per la prima volta in prima squadra anche tre giocatori del Barça Athletic: Noah Darvich, Landry Farré e Dani Rodríguez. Già vincitore della Supercoppa di Spagna e della Coppa del Re, il Barcellona insegue uno storico poker di trofei, ma sulla sua strada ha trovato un’Inter che già in Catalogna ha dimostrato di sapere come far male alla retroguardia blaugrana.