Niente Juve: arriva al posto di Inzaghi dopo l’esonero

Assalto al tecnico dell’Inter con novità clamorose dalla Spagna: l’accordo tra le parti sarebbe molto vicino, tutti i dettagli

Inzaghi è uno degli allenatori italiani con più mercato. Piace molto in Premier, Tottenham su tutti, e fuori dall’Europa. Precisamente in Arabia Saudita: come raccontatovi da Calciomercato.it, per il piacentino si sta muovendo l’Al-Hilal.

L’Al-Hilal ha appena esonerato Jorge Jesus, destinato a diventare il nuovo commissario tecnico del Brasile. Il 70enne portoghese è stato scelto dalla Federazione dopo che è fallita, per una serie di motivi, la trattativa con Carlo Ancelotti.

Proprio Ancelotti, considerato che è praticamente certo il suo addio al Real Madrid, è diventato un candidato alla panchina dell’Al-Hilal. Non sarebbe il nome in cima alla lista. Forse non lo è nemmeno quello di Inzaghi il quale, a meno di clamorosissime sorprese, continuerà la sua avventura all’Inter.

Il piacentino dovrebbe restare in nerazzurri prolungando il suo contratto in scadenza a giugno 2026. Ciò anche in caso di “zero tituli”, come diceva Mourinho. Il nuovo accordo di Inzaghi potrebbe avere giugno 2028 come data di scadenza, mentre l’ingaggio salire a circa 7 milioni.

Niente Inzaghi e Ancelotti, dalla Spagna: Xavi molto vicino all’Al-Hilal

Quindi Ancelotti molto più di Inzaghi per l’Al-Hilal, ma per il post Jorge Jesus è emerso in queste ore pure il nome di Xavi, senza squadra dalla fine della scorsa stagione quando chiuse la sua esperienza da tecnico del Barcellona.

Mesi fa l’ex blaugrana, che ha già avuto una esperienza in Medio Oriente, nello specifico in Qatar con l’Al Sadd, è stato accostato sia alla Juve che al Milan.

Addirittura per ‘fichajes.net’ il catalano è “molto vicino” ad accordarsi con l’Al-Hilal. La sua filosofia di gioco ed esperienza sarebbero ritenute perfette per le ambizioni del club, in cui militano – tra gli altri – Koulibaly e Milinkovic-Savic, e il cui obiettivo è affermarsi sulla scena internazionale.

Stando al portale spagnolo, “l’accordo non è ancora definitivo, ma le parti sembrano sempre più vicine. L’Al Hilal spera di annunciare presto l’arrivo di Xavi come nuovo allenatore”.