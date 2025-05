Il Napoli espugna Lecce, Scudetto sempre più vicino

Gli azzurri soffrono ma si portano a casa altri tre punti pesantissimi. A Conte basta Raspadori per andare momentaneamente a +6 sull’Inter

Il Napoli supera l’esame Lecce e si avvicina sempre di più al quarto Scudetto della sua storia. A casa sua, in un ‘Via del Mare’ a lutto per la morte del fisioterapista Fiorita e in polemica per la Lega Serie A, Conte si prende altri tre punti pesantissimi quando mancano ormai solo tre giornate alla fine.

Il Napoli parte forte andando avanti con Lukaku, ma il belga devia con fortuna in porta da posizione millimetrica di fuorigioco. Il gol del belga viene così annullato, ma gli azzurri restano padroni della gara che sbloccano prima della mezz’ora con la punizione di Raspadori.

Da lì in poi inizia la sofferenza, con il Lecce che si riversa in attacco reclamando un penalty per il tocco col braccio di Spinazzola dopo che il pallone colpito da Gaspar era andato a stamparsi sulla traversa.

La ripresa è tutta del Lecce, che attacca senza grande organizzazione ma sicuramente con un cuore enorme. Il Napoli soffre tantissimo, ma si porta a casa un successo che sa di Scudetto. +6 sui nerazzurri, impegnati stasera contro il Verona. Al Lecce, invece, non resta ora che tifare Lazio domani contro l’Empoli per non scivolare al terz’ultimo posto, cioè in piena zona retrocessione.

LECCE-NAPOLI 0-1

24′ Raspadori

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 77; Inter 71; Atalanta 65; Juventus 62; Bologna 61, Roma e Lazio 60; Fiorentina 59; Milan 54; Como* 45, Torino* e Udinese* 44; Genoa 39; Cagliari* 33; Verona e Parma* 32; Lecce* 27; Venezia* 26; Empoli 25; Monza 15.

*una partita in più