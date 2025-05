PAGELLE E TABELLINO LECCE-NAPOLI 0-1: Rrahmani leader, Raspadori l’eroe, Helgason non basta

Voti e tabellino della 34a giornata di Serie A EniLive: i top e flop della gara tra giallorossi e azzurri

Il Napoli conquista tre punti fondamentali per la lotta Scudetto contro l’Inter. Eroe della giornata è Jack Raspadori, che proprio come contro la Juventus nel 2023, potrebbe aver segnato un gol decisivo. Ma il miglior in campo non può che essere Rrhamani, leader difensivo con una linea a quattro inedita.

LECCE

Falcone 5

FLOP Guilbert 5 – Non offre particolari spunti interessanti, nonostante uno Spinazzola non in grande spolvero (Danilo Veiga 6)

Gaspar 6

Baschirotto 6,5

Gallo 5,5

Pierret 6 (Berisha 6)

Kaba 5 (Tete Morente 6)

Pierotti 5,5 (N’Dri)

Coulibaly 5,5

Karlsson 5,5 (TOP Helgason 6,5 – Dà una scossa alla squadra e crea diversi pericoli nei pressi dell’area di rigore, specialmente dalla distanza)

Krstovic 6

Allenatore Marco Giampaolo 5,5

NAPOLI

Meret 6,5

Di Lorenzo 6

TOP Rrahmani 7 – Leader in difesa con una linea a quattro mai vista prima, al fianco di Olivera. Nell’emergenza si vede di che pasta è fatto

Olivera 6

FLOP Spinazzola 5 – Tante, troppe palle perse. Torna terzino a sinistra, ma rende molto meglio come attaccante o esterno di centrocampo

Politano 6 (Ngonge s.v.)

Anguissa 6

Lobotka 6,5 (Gilmour 5,5)

McTominay 5,5

Lukaku 5,5 (Simeone s.v.)

Raspadori 6,5 (Billing 6)

Allenatore Antonio Conte 6,5

Tabellino Lecce-Napoli 0-1

Marcatori: 24′ Raspadori

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert (63′ Danilo Veiga), Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret (65′ Berisha), Kaba (46′ Tete Morente); Pierotti (85’N’Dri), Coulibaly, Karlsson (46′ Helgason); Krstovic;

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano (88′ Ngonge), Anguissa, Lobotka (53′ Gilmour), McTominay; Lukaku (88′ Simeone), Raspadori (79′ Billing);

Note: 8′ di recupero primo tempo; 6′ di recupero secondo tempo

Ammoniti: Krstovic (L), Tete Morente (L), Meret (N)

Spettatori: 33876

Arbitro: Massa (sez. Imperia)