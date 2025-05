Allegri torna, ma non al Milan: panchina ancora più prestigiosa

Il tecnico livornese potrebbe guidare un nuovo club: niente ipotesi rossonera, la destinazione ha del clamoroso

Rimasto senza squadra per questa stagione, Massimiliano Allegri potrebbe ripartire da una destinazione che ha del clamoroso. Una squadra che già in passato era stata accostata al tecnico livornese, rimasto uno degli allenatori “free-agent” più ambiti e chiacchierati.

La (seconda) avventura di Carlo Ancelotti alla guida del Real Madrid sembra essere ormai arrivata alla fine. Il tecnico emiliano con tutta probabilità saluterà i ‘Blancos’ alla fine della stagione. Il Real Madrid è intenzionato a cambiare e tra le ipotesi legate al futuro di Ancelotti c’è anche quello della panchina della nazionale brasiliana.

Come però vi abbiamo raccontato, la trattativa ha subito una brusca frenata. Fatto sta che comunque l’addio di Ancelotti potrebbe scatenare davvero un effetto domino. La partenza di Ancelotti può coinvolgere davvero tanti tecnici, ma nella lista del Real Madrid per la panchina non ci sarebbe solo Xabi Alonso. Il tecnico basco è il primo nome dei papabili di Florentino Perez, desideroso di riportare a Madrid l’ex centrocampista, che in carriera ha un passato anche da calciatore con la maglia delle ‘Merengues’. Come sottolinea però il portale ‘RealMadridExclusivo’, sarebbe italiano il secondo nome della lista.

Real Madrid, anche Allegri tra i candidati per la panchina

Tra i candidati, sottolineano dalla Spagna, ci sarebbe infatti anche Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è libero dopo aver detto addio alla Juventus e già in passato era stato cercato dal Real Madrid.

Un’opzione che potrebbe prendere piede nelle prossime settimane, soprattutto se Alonso non riuscisse a liberarsi dal Bayer Leverkusen, con cui è sotto contratto fino al 2026. Il Real infatti, affermano, non ha chiuso la porta ad altre opzioni e quella numero due porterebbe proprio all’allenatore toscano, che essendo libero garantirebbe anche un risparmio alle casse madrilene. Vedremo chiaramente come evolverà la situazione nelle prossime giornate: Alonso resta il preferito, ma attenzione quindi ad Allegri, che, come quando accadde anni fa, torna di moda per sedere sulla panchina dei ‘Blancos’.