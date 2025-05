Rebus Ancelotti, parte l’effetto domino: c’entra anche un altro allenatore italiano

Il futuro di ‘Carletto’ continua a tenere banco al Real Madrid e condizionerà tante altre panchine: si libera con la clausola

È pronta l’ennesima girandola di allenatori nell’estate che sta per cominciare. Negli ultimi anni capita sempre più spesso che il mercato delle panchine sia più importante e anche emozionante di quello dei calciatori a cui siamo stati sempre abituati. Solo in Italia cambieranno – o potrebbero cambiare – parecchi club di prestigio, dalla Roma al Milan e la Juventus (più probabili), dall’Atalanta al Napoli. Senza escludere clamorosi ribaltoni per Lazio e Fiorentina. Tutti sotto esame o in bilico, non è detto che si attiverà il domino ma le possibilità sono alte.

Anche all’estero però non si scherza. La big di Premier League in realtà non dovrebbero far registrare particolari stravolgimenti, al netto di clamorosi addii come quello di Guardiola – su cui però ad ora non ci sono avvisaglie – e Amorim. Quello che va verso l’esonero pare invece Postecoglu, a cui potrebbe non bastare la vittoria dell’Europa League. A tenere banco è soprattutto il futuro del Real Madrid e di Carlo Ancelotti, che oltre al Brasile nelle ultime settimane è tornato anche in orbita Roma e addirittura Milan. Gli scenari sono praticamente tutti aperti, perché come vi abbiamo raccontato l’impossibilità di liberarsi dai Blancos e la volontà di non arrivare a un divorzio burrascoso hanno messo in stand-by i verdeoro. Che però non considerano ancora del tutto tramontato il sogno Ancelotti. Nel caso in cui dovesse alla fine concretizzarsi l’addio allora potrebbe avviarsi una reazione a catena che coinvolge un altro italiano.

Ancelotti via dal Real Madrid: effetto domino con Xabi Alonso e Farioli

L’erede designato di Ancelotti al Real Madrid è da tempo Xabi Alonso, ma il Bayer Leverkusen non ha intenzione di discutere il suo eventuale addio finché Florentino Perez non uscirà allo scoperto in maniera ufficiale. La dirigenza delle Aspirine, Simon Rolfes e Fernando Carro, hanno già definito anche i preferiti per prendere il posto dello spagnolo che intanto ha già scritto la storia. Come riporta la ‘Bild’, c’è Francesco Farioli in pole: il tecnico italiano è apprezzatissimo e in rampa di lancio dopo l’ottimo lavoro all’Ajax che – a meno di ribaltamenti incredibili – lo porterà a vincere il titolo.

Ha una filosofia di gioco più che adatta al Bayer, non lontana da quella di Xabi Alonso: dominio del gioco, qualità, intensità ma anche stabilità e concretezza. La dirigenza del Leverkusen vuole continuare sulla stessa linea. Farioli è giovanissimo, ma ha già una buona esperienza: si può liberare con i circa 5 milioni della clausola. Va detto, però, che secondo altre indiscrezioni del ‘Chiringuito’ la priorità di Ancelotti resta quella di continuare con il Real Madrid. E non è ancora scontato, pur se improbabile, che addirittura Carletto e Florentino decidano di rimanere insieme un altro anno. Insomma, tutto apertissimo. Con un domino Xabi Alonso-Farioli che quindi sarebbe per forza di cose rinviato. E anche la Roma continua a osservare.