Una tegola e doppio rientro: cambia tutto per Inter-Barcellona

Diverse assenze da ambo le parti in vista del decisivo match di ritorno: ci sono però anche dei rientri importanti per la gara di San Siro

Dopo lo spettacolare 3-3 del Montjuic, Barcellona e Inter si giocheranno martedì sera a San Siro l’accesso alla finalissima di Champions League.

Entrambe però saranno alle prese con alcune defezioni importanti in vista del return match di Milano. Il Barça ad esempio non potrà disporre di Kounde, ko sul finire del primo tempo della sfida in Catalogna. Ieri il nazionale francese si è sottoposto agli accertamenti del caso, che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale distale della coscia sinistra.

Kounde rischia 3-4 settimane di stop e quindi di aver compromesso il finale di stagione. Una tegola non di poco conto per Flick, che come successo nella ripresa della gara d’andata contro l’Inter potrebbe affidarsi a Eric Garcia sulla corsia destra del pacchetto difensivo per rimpiazzare il difensore transalpino.

Barcellona, rientra Balde per il ritorno con l’Inter: anche Lewandowski spera nel recupero

In compenso però la buona notizia per il Barcellona arriva dalla corsia opposta e della condizioni di Alejandro Balde, pronto al rientro per la gara di ritorno al Meazza.

Il 21enne mancino ha recuperato dal problema muscolare accusato nelle scorse settimane e se non ci saranno intoppi rientrerà in gruppo nei prossimi allenamenti. Balde tornerà quindi tra i convocati di Flick per la decisiva sfida contro l’Inter in programma martedì sera. Qualche speranza c’è inoltre per Robert Lewandowski: stando al ‘Chiringuito’, oltre a Balde anche il bomber polacco potrebbe partire per Milano ed essere a disposizione dell’allenatore blaugrana.

Chi invece quasi sicuramente non ci sarà dall’altra parte è Lautaro Martinez, che oggi si sottoporrà agli esami strumentali dopo il risentimento al flessore della coscia sinistra accusato nel primo tempo di Barcellona-Inter. Il ‘Toro’ e capitano nerazzurro salterà con molta probabilità il ritorno con i blaugrana e rischia uno stop di 15-20 giorni. Complicato per Inzaghi anche il recupero di Pavard, alle prese con la distorsione alla caviglia rimediata contro la Roma. Il francese proverà a forzare i tempi, ma le chance di vederlo tra i convocati martedì sera sono poche.