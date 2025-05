C’è la lesione, UFFICIALE: salta Inter-Barcellona, i tempi di recupero

Gli esami confermano i timori della vigilia: una vera tegola, dovrà saltare la semifinale di Champions League

La notizia è di quelle che fa disperare: gli accertamenti diagnostici che sono stati effettuati quest’oggi dopo l’infortunio rimediato ieri in Barcellona-Inter non lasciano speranze.

Lesione ed almeno tre settimane di stop: una doccia gelata in vista del ritorno della semifinale di Champions in programma a San Siro martedì prossimo. L’andata ha lasciato strascichi non di poco conto: il Barça ha dovuto fare uscire Kounde al 42′ del primo tempo, mentre Lautaro Martinez ha resistito fino all’intervallo prima di alzare bandiera bianca.

Il difensore francese, eroe della finale di Coppa del Re contro il Real Madrid, ha lasciato il campo dopo essere rimasto a terra quando mancavano pochi minuti alla fine della prima frazione. Inutili i soccorsi, Flick ha dovuto cambiare subito ed oggi per il calciatore è arrivato il responso: “Gli esami effettuati questa mattina su Jules Koundé – il comunicato del Barcellona – hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale distale della gamba sinistra. La sua evoluzione determinerà quando tornerà in prima squadra”.

Inter-Barcellona, tre settimane di stop per Kounde

I media spagnoli parlano di un stop di almeno tre settimane. Certo dunque lo stop contro l’Inter martedì prossimo, ma anche quella contro il Real Madrid nel classico dell’11 maggio, probabilmente decisivo per l’assegnazione della Liga.

Possibile per Kounde il ritorno per le ultime due giornate di campionato contro Villarreal e Athletic e per un’eventuale finale di Champions League. Una tegola per Flick visto che Kounde è uno degli intoccabili: soltanto una partita finora saltata, quella del 22 aprile contro il Maiorca. C’è attesa ora per capire cosa diranno gli accertamenti che effettuerà domani Lautaro Martinez.

Anche l’argentino si è fatto male a Barcellona e difficilmente potrà scendere in campo al ritorno: la speranza però è che dagli esami arrivino buone notizie per il capitano nerazzurro.