Il terzo ko che fa tremare Inzaghi e discutere sul futuro: cosa succede all’Inter

A Ti Amo Calciomercato focus sui nerazzurri all’indomani della sconfitta con la Roma, la terza consecutiva per la squadra di Inzaghi

Mai vero come stavolta, è crisi Inter. Con la Roma terza sconfitta consecutiva, ma anche la più pesante perché il Napoli allunga a +3 mettendo le mani su mezzo Scudetto. O forse qualcosa di più, considerato che Conte ha sulla carta un calendario piuttosto agevole.

Con il nostro Alessio Lento, nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato in onda sul nostro canale Youtube, si è analizzato proprio il momentaccio di Lautaro Martinez e compagni, con focus sul futuro di Simone Inzaghi.

Marotta ha sempre parlato di formalità per quanto riguarda la prosecuzione del rapporto, ovvero del rinnovo di contratto in scadenza a giugno 2026, tuttavia bisognerà anche capire come andrà a finire la stagione. Rumors su possibili scossoni e successori non mancano: dall’onnipresente Allegri fino alla new entry rappresentata da Cesc Fabregas.

In conclusione dell’approfondimento sull’Inter, Lento ha comunque sottolineato che tutte queste indiscrezioni non trovano al momento alcuna conferma, a maggior ragione con queste partite così importanti all’orizzonte.

Inzaghi e l’Inter verso il rinnovo (a prescindere): ecco la prima richiesta del tecnico

Inzaghi e l’Inter viaggiano verso una nuova intesa, a prescindere da come si concluderà l’annata. Come scritto da Giorgio Musso il 26 aprile, “(…)nonostante i sondaggi dalla Premier League e dall’Arabia Saudita, lo stesso Inzaghi è intenzionato a proseguire il matrimonio con l’Inter che metterà sul tavolo un ingaggio da oltre 7 milioni di euro più corposi bonus“.

Inzaghi ha già chiesto rinforzi per la prossima stagione, eventualmente la sua quinta sulla panchina nerazzurra. La priorità è un bomber, visto che alle spalle di Lautaro e Thuram, al netto di qualche ottima partita di Arnautovic, c’è il vuoto. Tra l’altro l’austriaco, così come Correa, è in scadenza a giugno. Per Taremi, invece, si cercherà una nuova sistemazione. Sulla lista di Marotta e Ausilio lista “spiccano i nomi di Castro, David e Krstovic“.