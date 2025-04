Barcellona-Inter, Inzaghi perde anche Pavard: le ultime su Thuram

Nuova tegola per il tecnico nerazzurro a due giorni dalla supersfida col Barcellona valevole per l’andata delle semifinali

Piove sul bagnato in casa Inter. Adesso è ufficiale: per la supersfida Champions col Barcellona, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Benjamin Pavard. Gli esami svolti stamane dal francese hanno confermato l’esito del primo responso: distorsione alla caviglia sinistra.

Dall’Inter filtra che le condizioni dell’ex Bayern verranno valutate giorno per giorno, per cui adesso è complicato dire se sarà indisponibile o meno anche per il match di sabato col Verona.

L’assenza di Pavard è comunque pesante, perché il transalpino riveste un ruolo importante in fase di impostazione, senza contare che parliamo di un calciatore di grande esperienza che in Champions gioca sempre un ruolo determinante.

Contro la squadra di Flick potrebbe essere rimpiazzato da Darmian, qualora Inzaghi decidesse di schierare Dumfries dal primo minuto. Ma il posto di Pavard potrebbe essere pure occupato dal suo sostituto naturale, ovvero Bisseck, con Darmian o Dumfries sull’out di destra.

Thuram ancora non al meglio: a Barcellona potrebbe partire dalla panchina

Per Barcellona il grande dubbio rimane Marcus Thuram. Al di là dell’ottimismo di Marotta prima della gara con la Roma, il francese ancora non è tornato ad allenarsi col gruppo dopo l’affaticamento all’adduttore subito col Bayern.

Potrebbe/dovrebbe farlo domani, alla vigilia, quando Inzaghi scioglierà definitivamente le riserve. Thuram potrebbe essere convocato, ma partire dalla panchina non essendo ancora al meglio. In tal caso andrebbe capito il nome del partner di Lautaro Martinez.

Arnautovic sarebbe il più accreditato, anche se è partito dall’inizio già con la Roma. Nelle scorse ore è stato ipotizzato un impiego di Frattesi a supporto del capitano interista. Qualcosa in tal senso capiremo nella rifinitura di domattina, prima della partenza per la Catalogna.