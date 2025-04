Caos Lega-Lecce, parla Simonelli: “Mostrata grande sensibilità”

Continua a tenere banco la vicenda di quanto accaduto a Bergamo dopo la scomparsa di Graziano Fiorita: parla il presidente della Lega Serie A

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha voluto chiarire la posizione della Lega Calcio in merito ad Atalanta-Lecce. La gara si è disputata ieri sera a Bergamo ed è terminata 1-1. I salentini avrebbero dovuto sfidare gli orobici venerdì, ma la sfida è stata rinviata di 48 ore dopo la tragica scomparsa di Graziano Fiorita, fisioterapista storico del club giallorosso.

Il Lecce ha sperato fino all’ultimo in un rinvio che non è arrivato e il club ha diramato un durissimo comunicato poco prima del fischio d’inizio. A Begamo il Lecce ha deciso di scendere in campo con un’anonima maglia bianca, senza alcuno stemma e solo la frase “Nessun valore, nessun colore”. Ora però i pugliesi rischierebbero anche una doppia multa.

E in merito alla vicenda, Simonelli ha voluto fare chiarezza: “La Lega ha mostrato grande sensibilità per il lutto che ha colpito il Lecce e anche oggi abbiamo rinnovato le nostre condoglianze. Siamo andati incontro a tutte le esigenze possibili, però siamo la Lega Calcio e dobbiamo tutelare la regolarità del campionato. Atalanta-Lecce era una partita delicata, rilevante per Champions e salvezza: non poteva prevedere un rinvio e abbiamo preso la decisione migliore possibile. Tutto questo nel rispetto del Lecce, della famiglia Fiorita e di tutti i milioni di appassiti di calcio che hanno la necessità di vedere in campionato regolare. Questa sarà sempre la nostra linea: evitare il rinvio delle partite ed eventualmente giocare il prima possibile”

In merito ad una possibile multa per la maglia del Lecce, Simonelli ha parlato così: “Comprendiamo il lutto del Lecce e la volontà di rinviare la partita. Ripeto qual è la logica: non c’è nessuna regola che imponga il rinvio di una gara, è stato solo il buon senso che ha portato a riprogrammare la partita nella data più lontana possibile. Negli altri sport, quando succedono degli eventi tragici, comunque in diverse circostanze le competizioni non hanno subiscono rinvii. A Imola ad esempio dopo la morte di Senna la corsa si concluse regolarmente, mentre Schumacher una volta ha corso un Gran Premio all’indomani della scomparsa della mamma. Non voglio dire che lo sport deve essere insensibile davanti a questi lutti, però abbiamo cercato avere il massimo della sensibilità e oltre questo non di poteva andare”.