Offerta monstre prima di Barcellona-Inter: “Mentalmente devastato”

Affondo clamoroso: 100 milioni per il cartellino e un contratto quadriennale 50 a stagione. Arrivato l’annuncio ufficiale

Manca sempre meno a Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions League in programma mercoledì sera sulla collina di Montjuic. Per la sfida coi blaugrana Inzaghi conta di recuperare Marcus Thuram, la cui assenza si è fatta sentire moltissimo nelle due sconfitte consecutive contro Bologna e Milan.

Dall’altra parte Flick dovrà fare sicuramente a meno del suo bomber principe, Robert Lewandowski alle prese con una lesione alla coscia subita nel finale della sfida di Liga col Celta Vigo. L’assenza del polacco, autore di 40 gol di cui 11 proprio in Champions, rischia di essere pesantissima per la squadra catalana, che rimane comunque la favorita nel doppio confronto coi nerazzurri.

Contro una delle migliori difese al mondo, il Barça potrà comunque schierare lo stesso un tridente straordinario. Il posto di Lewandowski potrebbe essere preso da Dani Olmo o Ferran Torres, che giocherebbero ovviamente come ‘falso nueve’, mentre a meno di problemi ai lati agiranno gli intoccabili Yamine Lamal e Raphinha.

Nessuno dei due ha bisogno di grandi presentazioni, forse del brasiliano se ne parla molto meno rispetto alla grande stagione che sta disputando: con 12 reti è l’attuale vicecapocannoniere della Champions, una in più di Lewandowski e una soltanto in meno del primo Guirassy. Senza contare le 15 messe a segno nella Liga e i complessivi 23 assist.

Non solo Barella e Inzaghi, l’Al-Hilal vuole prendersi anche Raphinha

Quelli dell’esterno classe ’96 sono numeri spaventosi non passati inosservati nell’altra parte del mondo, ovvero in Arabia Saudita. L’Al-Hilal, lo stesso club che ha nel mirino sia Barella che Inzaghi, mette sul tavolo qualcosa come 100 milioni di euro per il suo cartellino e a lui un quadriennale da 200 milioni.

Raphinha ha confermato la proposta choc nell’intervista a ‘TNT Sports Brasil’, aggiungendo però che non ha intenzione di lasciare il Barcellona e, in generale, il calcio europeo: “Sono stato informato dell’offerta dell’Arabia Saudita. Se fosse arrivata l’anno scorso, credo che sarei andato.

Allora ero mentalmente devastato, e questa offerta avrebbe cambiato completamente la mia vita. Chi dice il contrario, mente. È impossibile vedere numeri come questi e non pensare che possano cambiarti completamente la vita, ma penso di avere ancora molto da dare in Europa e al Barcellona“.