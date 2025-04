Bufera calendari, azione legale contro l’Inter: è successo tutto in poche ore

Sono state ore convulse quelle di ieri nella decisione riguardo la data del big match tra Inter e Roma: arriva l’indiscrezione clamorosa

Sono state ore a dir poco convulse e frenetiche quelle di ieri, in cui si è decisa la sorte del prossimo turno di campionato dopo l’annuncio che le esequie di Papa Francesco si svolgeranno questo sabato mattina alle ore 10. Il Coni ha invitato a sospendere tutte le competizioni sportive/calcistiche, tra cui ovviamente anche il campionato di Serie A che in quel giorno aveva in programma tre partite.

Alle 15 toccava a Como-Genoa, alle 18 a Inter-Roma e infine la sera a Lazio-Parma. Per la gara di San Siro si è reso necessario un braccio di ferro imponente tra l’Inter, la Lega e il Governo per la volontà dei nerazzurri di giocare in ogni caso sabato sera. Questo perché la squadra di Inzaghi deve preparare la sfida di andata contro il Barcellona in trasferta, semifinale di Champions League. Una grande occasione per l’Inter in una stagione in cui come forse poche volte prima d’ora il Triplete è obiettivo davvero alla portata. Ma in generale il titolo di campione d’Europa è obiettivo reale e senza favoriti effettivi.

Per questo ieri Beppe Marotta ha proposto due soluzioni, la prima appunto lasciare Inter-Roma eccezionalmente al sabato oppure rinviare la partita a data da destinarsi, probabilmente al 21 maggio. Uno scenario, quest’ultimo, a cui la Lega Serie A ha subito chiuso mentre ha chiesto la deroga per giocare sabato. Alla fine il club nerazzurro ha deciso di fare dietrofront in seguito alle pressioni del Governo e per non creare ulteriori polemiche. Ma arrivano ulteriori retroscena scottanti.

Napoli furioso per il rinvio di Inter-Roma: pronte azioni legali

Secondo ‘La Repubblica’, infatti, questo tira e molla non è stato particolarmente gradito al presidente del napoli Aurelio De Laurentiis, così come alla stessa Roma. Soprattutto allo scenario di un rinvio di Inter-Roma a data da destinarsi. Come detto, l’unica data disponibile ad ora era quella del 21 maggio, ovvero prima dell’ultima giornata di campionato. Questo ha portato alla reazione forte del patron azzurro, che secondo il quotidiano avrebbe minacciato addirittura azioni legali.

Questo anche perché, rinviando Inter-Roma Mkhitaryan e Bastoni – ovvero i due squalificati nerazzurri che salteranno il big match con i giallorossi – avrebbero scontato il turno di stop nella gara successiva in calendario, cioè Inter-Verona di sabato 3 maggio. Partita sulla carta molto più abbordabile contro una squadra già praticamente salva.