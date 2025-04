Il ritorno di Pioli in Serie A, cambia tutto: decisione presa

Le ultime novità sul futuro dell’ex tecnico del Milan attualmente in Arabia, sulla panchina dell’Al-Nassr nel quale milita Cristiano Ronaldo

Pioli e il ritorno in Serie A, se ne parla tanto ma fin qui di concreto c’è stato molto poco. Un tentativo lo avrebbe fatto la Juventus poco prima di esonerare Thiago Motta, ma il tecnico ex Milan non avrebbe potuto liberarsi così di colpo dall’Al-Nassr, dove è approdato a metà stagione prendendo il posto di Luis Castro.

Pioli rimane comunque un nome valido per la panchina dei bianconeri, qualora il club decidesse di non confermare Igor Tudor. Il croato non è certo di restare neanche con la qualificazione in Champions. Giuntoli è un estimatore di Pioli, che da calciatore – negli anni ’80 – ha vestito la maglia della Juventus per poi ritrovarsela come avversaria da allenatore.

In queste settimane il nome di Pioli si è fatto largo per un’altra grande panchina di Serie A. Ovvero quella della Roma, che ha aperto il casting per il dopo Ranieri. Lo ha aperto e forse già chiuso lo stesso allenatore testaccino, anche lui un estimatore di Pioli che nella Capitale ha guidato già la Lazio ottenendo una qualificazione in Champions.

Si parla molto di Pioli come se fosse in scadenza con l’Al-Nassr, squadra in cui milita Cristiano Ronaldo oltre che l’ex Inter Marcelo Brozovic. Invece l’emiliano ha un altro anno di contratto da circa 11 milioni di euro, un contratto a cui non sarebbe intenzionato a rinunciare tanto facilmente come raccontato da Calciomercato.it.

Dall’Arabia: niente Juve o Roma, Pioli vuole restare all’Al-Nassr

Anzi, il media saudita ‘Al-Riyadiyah’ riferisce che Pioli ha tutta l’intenzione di rispettare l’accordo con il club, cioè di restare in Arabia pure nella prossima stagione. Servirebbe quindi una proposta economica importante per spingerlo a tornare in Italia, a meno che l’Al-Nassr non decida di mandarlo via a fine campionato.

“La dirigenza dell’Al-Nassr deciderà sul futuro dell’allenatore italiano alla fine della stagione in corso, dopo aver esaminato i risultati della squadra e la prestazione complessiva, prima di prendere una decisione definitiva se tenerlo o sostituirlo – scrive la medesima fonte – Pioli è riuscito a migliorare le prestazioni della squadra sia a livello locale che continentale”.

Come evidenzia ‘Al-Riyadiyah’, Pioli ha condotto CR7 e compagni “alle fasi avanzate dell’élite AFC Champions League, mantenendola in competizione per il titolo della Saudi Roshen League e portandola vicina a strappare il secondo posto all’Al-Hilal, a soli 8 punti dalla capolista Al-Ittihad”.

Un parere sulla conferma o meno di Pioli potrebbe darlo pure Cristiano Ronaldo, che qualche settimana fa ha reagito furiosamente dopo che l’allenatore emiliano aveva deciso di sostituirlo nel corso del match contro l’Al-Khoolod. La discussione nata a bordocampo sarebbe poi proseguita nella pancia dello stadio.