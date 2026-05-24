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David via dopo un anno: la Juve ha già detto sì

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Contatti avviati per l’attaccante canadese, arrivato a parametro zero la scorsa estate

Sei gol in campionato e due in Champions League. È questo il magro bottino collezionato da Jonathan David nella sua prima stagione alla Juventus. Spesso nel mirino della critica e dei tifosi, l’attaccante canadese non è riuscito a mantenere gli standard realizzativi messi in mostra al Lille e il suo addio a fine anno appare molto probabile.

David e McKennie esultano dopo un gol
David via dopo un anno: la Juve ha già detto sì (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nonostante una stagione deludente, infatti, il ventiseienne può ancora contare su diversi estimatori in Francia e in Premier League. Ingaggiato a parametro zero la scorsa estate, David potrebbe portare in dote alle casse bianconere una succosa plusvalenza, ma le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra dipingono anche nuovi scenari.

Secondo Team Talk, negli ultimi giorni la Juve avrebbe accettato anche l’ipotesi di cedere il calciatore in prestito, qualora non dovessero arrivare offerte allettanti dal punto di vista economico. Una situazione che ha calamitato l’attenzione di almeno due club inglesi nelle ultime ore.

Stando alla fonte sopra citata, infatti, Aston Villa Newcastle avrebbero già avviato i primi contatti per sondare la fattibilità dell’operazione, ma anche Brighton, Crystal Palace e Leeds sono state informate sulla possibilità di un addio alla Juve.

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