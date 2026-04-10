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Juve, David può partire per 25-30 milioni: la destinazione

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Cambia di nuovo il futuro di Jonathan David: ecco dove potrebbe giocare l’anno prossimo la punta canadese. 

Le sette giornate che mancano da qui al termine del campionato rischiano di essere le ultime di Jonathan David con la maglia della Juventus. L’attaccante canadese, arrivato in estate a parametro zero dal Lille con numeri da urlo, ha fin qui deluso le aspettative e il suo addio in estate appare sempre più probabile.

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David (ANSA) – Calciomercato.it

David vanta tantissimi estimatori in giro per l’Europa, ma attenzione soprattutto alla Ligue 1 (Olympique Marsiglia e Lione) e Premier League (West Ham United e Nottingham Forest): la Juve non si opporrebbe alla partenza del calciatore, anzi l’intenzione è quella di realizzare una buonissima plusvalenza dopo aver preso a zero quasi dodici mesi fa.

La valutazione di David si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro e la dirigenza di corso Galileo Ferraris non sembra assolutamente intenzionata a concedere sconti: da qui a giugno tutto può ancora succedere, ma le strade della Juve e di David sembrano ormai destinate a separarsi definitivamente.

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