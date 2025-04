Conte e il Napoli ai ferri corti: scelta fatta sul nuovo allenatore

Il verdetto non passa inosservato in merito al profilo che dovrebbe essere chiamato a raccogliere l’eredità dell’allenatore pugliese

“Ho capito che a Napoli alcune cose non si possono fare”: le parole di Antonio Conte nella conferenza stampa pre Monza hanno letteralmente ‘acceso’ le ultime ore in casa partenopea. E non potrebbe essere altrimenti, visto che gli Azzurri – impegnati nell’appassionante testa a testa contro l’Inter – sembravano essersi messi alle spalle il periodo più delicato della stagione.

Come spesso succede in questo tipo di situazioni, l’opinione pubblica si è letteralmente ‘divisa’ in due. Tra chi sostiene fino in fondo le ragioni del tecnico salentino e chi invece propende per la linea dirigenziale. La gestione del caso Kvara ha sostanzialmente fatto la differenza, acuendo il malcontento del tecnico del Napoli letteralmente esploso a 24 ore di distanza dalla trasferta di Monza. Ma quale sarà il futuro di Conte? Benché Aurelio De Laurentiis abbia preferito ‘stemperare’ i toni, rinviando ogni discorso a fine stagione, la frattura sembra essere evidente. Allo stesso tempo, la Juventus continua a monitorare l’evolvere della situazione da una posizione sorniona per capire il da farsi. Voci, sussurri che chiaramente mettono spalle al muro il Napoli che, dal canto suo, sarà chiamato a non farsi trovare impreparato programmando con largo anticipo le prossime mosse.

Erede Conte, l’esito del sondaggio di CM.IT: Allegri batte la concorrenza

Ecco perché – nel consueto sondaggio odierno – abbiamo chiesto ai nostri utenti su quale allenatore dovrebbe decidere di puntare Aurelio De Laurentiis nel caso in cui si materializzassero i presupposti per l’addio di Conte. Il 31,7% dei voti – in maniera significativa – hanno caldeggiato la candidatura di Allegri, l’opzione più votata.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Antonio #Conte spaventa il #Napoli con le sue ultime dichiarazioni: in caso di divorzio, su chi dovrebbe puntare il patron De Laurentiis per la panchina partenopea? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 19, 2025

Il tecnico livornese – che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro – continua ad essere il sogno di diverse big italiane. Dal Milan alla Roma che, però, continuano a valutare anche altri profili per le rispettive panchine. Come già abbiamo avuto modo di sottolineare, il profilo di Allegri potrebbe però prendere quota anche in casa Napoli visto che Aurelio De Laurentiis è un grande estimatore del tecnico livornese, con il quale ha avuto dei contatti già negli anni scorsi. Ritornando al sondaggio, al secondo posto della speciale classifica si issa invece Italiano (29.3%).

La grandissima stagione di cui si sta rendendo protagonista il suo Bologna è sicuramente un dato da non trascurare anche se il possibile intreccio resta comunque piuttosto complicato. Sul gradino più basso del podio, invece, troviamo Pioli (accostato anche alla Roma) con il 22% delle preferenze. ‘Chiude’ invece il sondaggio, con il 17,1% di voti, Gasperini.