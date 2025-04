Allarme Inzaghi, addio all’Inter: offerta super in arrivo

Simone Inzaghi nel mirino dei top club: l’Inter avvisata, nuove offerte per l’allenatore nerazzurro

Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, come recita il detto in un celebre film su Spiderman. Allo stesso modo, l’Inter sogna in grande ma sa di dover tenere sempre l’asticella alta, anzi altissima, e non poter sbagliare niente, se vuole puntare a ottenere il massimo in tutte le competizioni. Il calendario non lascia tregua ai nerazzurri, con impegni ravvicinati e tutti di altissimo profilo. Oggi il Bologna in campionato, poi a seguire Milan (Coppa Italia), Roma in campionato, Barcellona in Champions League, e via discorrendo.

Alta tensione per Simone Inzaghi e per i suoi, che devono gestire energie fisiche e nervose nel migliore dei modi. Riflettori puntati, e non potrebbe essere altrimenti, sull’allenatore piacentino, in pratica l’uomo del momento, colui che potrebbe riportare il Triplete all’Inter quindici anni dopo. Ma il cui futuro non è ancora certo.

La volontà di proseguire insieme, per l’allenatore e per il club, è stata più volte ribadita pubblicamente, ma non è stata ancora messa nero su bianco. Se ne parlerà a fine stagione, ma nel frattempo potrebbe ancora succedere qualcosa. Da un lato, Inzaghi vuole una Inter sempre più forte, con nuovi acquisti da Champions, per proseguire in un ciclo fortunato e vincente. Dall’altro, i club arabi tentano Inzaghi, con un emissario dell’Al Hilal in Italia per provare a convincerlo. Su Calciomercato.it, abbiamo raccontato di come ci sia ottimismo in casa Inter per il rinnovo di Inzaghi, ma non è ancora detta l’ultima parola.

“Richieste dalla Premier League per Inzaghi”, l’Inter trema

Proprio in queste ore, si segnalano eventualità ulteriori per una partenza di Inzaghi a fine stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su ‘Sky Sport’, la Premier League proverà a convincere Inzaghi a cambiare aria.

Il giornalista spiega che arriveranno a stretto giro delle offerte, per l’allenatore, pur ribadendo a sua volta che per il momento c’è la volontà di proseguire con l’Inter. La tentazione del campionato inglese potrebbe prima o poi fare breccia nel cuore di un allenatore che è salito di livello e vuole confrontarsi anche con un calcio diverso.