Milan, cessione eccellente decisa: finanzia il colpo dal Borussia

Il Milan sta lavorando ad una cessione eccellente che può servire a finanziare il calciomercato in entrata. Nel mirino un calciatore del Borussia Dortmund che può essere molto funzionale per il nuovo progetto.

E’ stato un anno da incubo per il Milan. La stagione è stata a dir poco deludente, dal momento che è stato sbagliato praticamente tutto quello che si poteva sbagliare. Dalla scelta del tecnico fino ad arrivare alle decisioni prese per il calciomercato. Non a caso questa estate potrebbe rappresentare una sorta di anno zero. Cambierà molto, a partire dal direttore sportivo fino ad arrivare al nuovo allenatore, passando anche per diversi innesti che servono per alzare il livello della rosa e renderla realmente competitiva per lo Scudetto.

In tal senso, in vista del prossimo anno prosegue senza sosta la ricerca del nuovo direttore sportivo da parte del Milan. In attesa che questa situazione si possa sbloccare in maniera definitiva e che possa arrivare finalmente l’annuncio, i rossoneri cercano anche dei rinforzi. Da questo punto di vista, senza la Champions League però, servirà forse qualche sacrificio in termini di cessione e da questo punto di vista un addio può finanziare un colpo molto importante che arriva dal Borussia Dortmund. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Milan, occhi in casa Borussia: le ultime notizie a riguardo

Con la permanenza di Theo Hernandez che si fa sempre più improbabile, il Milan ha bisogno di puntellare la rosa in maniera importante per evitare che si possa abbassare il livello. In tal senso, la priorità per i rossoneri è quella di trovare un degno sostituto del francese. Proprio per questo motivo si guarda in casa Borussia Dortmund, che storicamente è una fucina di talenti. Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, il Milan ha messo gli occhi su Ramy Bensebaini, forte terzino sinistro dotato anche di esperienza internazionale.

A quanto pare è lui la priorità dei rossoneri per sostituire Theo Hernandez ed il motivo è presto spiegato. Classe 1995, ha una grande esperienza internazionale ed è considerato tra i migliori in tutta Europa nel suo ruolo. Complice la sua età, non ha dei costi eccessivamente alti ed anche l’ingaggio è decisamente alla portata del Milan. Percepisce, infatti, 2,4 milioni di euro annui.

Con un passato alle spalle con le maglie di Rennes, Montpellier e Borussia Moenchengladbach, in stagione Bensebaini ha totalizzato 39 partite tra tutte le competizioni, condite da 3 gol e 6 assist, a conferma anche delle sue grandi doti in fase di spinta. Per il Milan può essere una soluzione di estremo valore anche perché può agire da difensore centrale.