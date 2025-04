Tudor fa felice la Juve: tesoretto Vlahovic e nuovo centravanti

Il neo allenatore pronto a esaltare il numero nove: l’obiettivo è rivalutarlo in vista del prossimo mercato estivo

Tudor rilancia la Juventus, con i bianconeri che ritrovano la vittoria in campionato dopo le due pesantissime sconfitte contro Atalanta e Fiorentina.

Il cambio porta subito effetti positivi alla ‘Vecchia Signora’ grazie al prezioso successo con il Genoa, con il nuovo tecnico acclamatissimo dal pubblico dell’Allianz Stadium. Tudor ridà ossigeno alla Juve per la corsa Champions, obiettivo che resta fondamentale per il progetto sportivo e le casse societarie malgrado il supporto economico della proprietà. A prendersi la scena è stato Kenan Yildiz: magia e linguaccia alla Del Piero per il fantasista turco, nuovamente centrale nello scacchiere bianconero. Il numero 10 nel reparto d’attacco ha supportato Dusan Vlahovic, altro big rispolverato dalla panchina da Tudor dopo le recenti esclusioni.

Calciomercato Juventus, rilancio e addio per Vlahovic: Giuntoli a caccia del sostituto

Il nuovo allenatore ha preferito il serbo a Kolo Muani, praticamente sempre titolare sotto la gestione Thiago Motta dopo il suo arrivo dal Paris Saint-Germain.

Tudor nutre grande stima in Vlahovic, tassello da rigenerare per la rincorsa Champions e ovviamente anche con vista mercato considerando la delicata situazione dell’ex Fiorentina. Le trattative per il rinnovo sono in alto mare, con il numero 9 che resta in uscita la prossima estate quando sarà a un solo anno dalla scadenza. La Juventus non può permettersi di perderlo a parametro zero e lo cederà al miglior offerente sfruttando la cura Tudor. Il Dt Giuntoli spera di incassare 40-45 milioni di euro, ma presumibilmente l’assegno che arriverà alla Continassa sarà inferiore e vicino ai 30 milioni.

La destinazione più probabile per Vlahovic potrebbe essere la Premier League, con le grandi d’Inghilterra pronte a tornare sotto per il serbo classe 2000 sfruttando la volontà della Juve di trovare al più presto una soluzione. Per il sostituto, intanto, Giuntoli guarda a un poker niente male: David, Retegui, Lookman e il pupillo Osimhen sono nei desideri della ‘Vecchia Signora’.