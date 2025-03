Juventus, l’accoglienza per Tudor: c’è subito una differenza con Thiago Motta

Caloroso bentornato dei tifosi bianconeri per Igor Tudor: all’Allianz Stadium è presente anche John Elkhann per la sfida di campionato contro il Genoa

La Juventus ritrova il calore dell’Allianz Stadium dopo le contestazioni sotto la guida di Thiago Motta. Sono subito applausi per Igor Tudor, al suo esordio sulla panchina della ‘Vecchia Signora’ dopo il ribaltone alla Continassa e l’esonero del collega ex Bologna.

La tifoseria organizzata aveva già salutato l’allenatore croato alla vigilia al J-Hotel, con lo stesso Tudor che si era affacciato dalla sua camera per ringraziare i sostenitori bianconeri. L’ex centrocampista ha ricevuto un lungo applauso dalla curva all’ingresso in campo per il riscaldamento della squadra e il suo nome è stato scandito a gran voce da tutto lo stadio (praticamente esaurito) al momento della lettura delle formazioni. Prima del fischio d’inizio ecco anche lo striscione degli ultrà per Tudor: “Bentornato Igor!“. Per la prima del croato in panchina è presente inoltre la proprietà con John Elkann, numero uno di Exor.

Juventus-Genoa, le scelte di Tudor: Kalulu e Kolo Muani gli esclusi eccellenti

Rispetto a Thiago Motta si nota subito una differenza: Tudor ha seguito dal campo tutto il warm-up dei suoi ragazzi prestando molta attenzione e prima di uscire per tornare negli spogliatoio si è fermato anche con alcuni tifosi per firmare degli autografi.

Calorosa accoglienza quindi per il nuovo tecnico, chiamato a risollevare la Juve dopo le ultime cocenti delusioni sotto la gestione Motta tra campionato e coppe. L’obiettivo è ovviamente l’accesso alla prossima Champions League, traguardo di vitale importanza per la ‘Vecchia Signora’. Nella prima formazione di Tudor non mancano intanto le sorprese, ad iniziare dall’esclusione di Kalulu nella nuova difesa a tre in favore di Veiga.

Torna Vlahovic dal primo minuto a guidare l’attacco (Kolo Muani l’altro big in panchina), con Koopmeiners e Yildiz sulla trequarti. Anche Nico Gonzalez trova una maglia da titolare sulla corsia destra di centrocampo, posizione che solitamente occupa in nazionale.