Addio a parametro zero e sogno Conte: “La Juventus non può permetterselo” | ESCLUSIVO

La Juve riparte da Tudor, ma per la panchina della ‘Vecchia Signora’ incombe sempre l’ombra di un altro grande ex come il tecnico salentino

La Juventus la scorsa settimana ha rotto gli indugi: tempo scaduto per Thiago Motta, con la squadra affidata a un grande ex come Igor Tudor. L’allenatore croato è stato accolto con tutti i favori del caso dal popolo bianconero e proverà a conquistare l’accesso in Champions League, obiettivo vitale per salvare la stagione alla Continassa.

Sulla situazione in casa Juve si è espresso Giovanni Albanese intervenendo a ‘Juve Zone’ sul canale You Tube di Calciomercato.it, soffermandosi in particolare sull’operato del Dt Giuntoli: “L’esonero è stato un incidente di percorso, un tentativo per salvare il salvabile. È ovvio che al termine della stagione si dovrà fare un bilancio e tirare una linea. Se scendiamo nel dettaglio, Giuntoli ha centrato tutti gli obiettivi sul piano finanziario e anche prima del previsto. Questi però devono annodarsi anche con gli obiettivi sportivi e in questo caso la qualificazione alla prossima Champions diventa determinante per il futuro. Giuntoli evidentemente rischia ed è sotto osservazione, così come tutti gli altri. L’esonero di Motta però non basta per giustificare il rendimento negativo della squadra perché qualcuno sul piano individuale ha lasciato a desiderare. Con il cambio in panchina gli alibi sono finiti per tutti”.

Calciomercato Juventus, non cambia il futuro di Vlahovic: “È sempre a rischio cessione”

Il giornalista si è espresso anche sul rilancio e il futuro di Vlahovic: “Mi aspetto che possa cambiare la percezione sul giocatore, che è stato accantonato non solo per una questione di prestazioni ma anche per delle differenti vedute sulla sua situazione contrattuale. Per Thiago Motta non era l’attaccante ideale e dopo le dichiarazioni di novembre in Nazionale il rapporto è naufragato. Con l’arrivo di Kolo Muani, Vlahovic ha avuto successivamente un ruolo sempre più marginale”.

Albanese aggiunge sul Vlahovic: “L’idea di calcio di Tudor invece può valorizzare un attaccante come il serbo, che così può ritrovare continuità e mettersi in luce per aumentare il suo valore sul mercato. Io di futuro alla Juve per Vlahovic continuo a vederne poco, a meno che lui non si metta nelle condizioni di arrivare a un’intesa con la società accettando le richieste della Juventus come hanno fatto gli altri. È chiaro che resta un giocatore a rischio cessione, anche perché la Juve non può permettersi di perdere Vlahovic a parametro zero“.

Infine, il giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ e ‘Sportitalia’ dice la sua sull’eventuale conferma di Tudor e i rumors sul ritorno di Conte: “Tudor ha ripotato l’essenzialità della Juventus e il problema sul futuro non esiste, semplicemente perché lui non ne fa un problema e guarda solo al presente. Chiaro che il sogno in estate sia Antonio Conte, ma parliamo appunto di un sogno complicato da realizzare. Anche perché l’oggetto del desiderio è sotto contratto con il Napoli e la sua attenzione è tutta rivolta inevitabilmente al campionato e a un’appassionante corsa scudetto. La Juve però non può navigare a vista e per dare seguito a un progetto pluriennale avviato la scorsa estate deve puntare a un allenare che rappresenti un po’ di più i colori bianconeri, rispetto poi a quelle che devono essere le esigenze tecnico-tattiche”.