Grosso guaio per Inzaghi: l’uomo da 60 milioni fa tremare l’Inter

I nerazzurri sono attesa da un ciclo decisivo di partite al ritorno dopo la sosta tra campionato, Champions e Coppa Italia: c’è un problema però per il tecnico piacentino

Sorride a metà Simone Inzaghi, ieri premiato con la Panchina d’Oro dai colleghi per la scorsa stagione. Il tecnico nerazzurro vive il punto più alto momento della carriera da allenatore, con l’Inter ancora in corsa su tre fronti e che può puntare al ‘Triplete’ tra campionato, Champions e Coppa Italia.

Il club nerazzurro è pronto a premiare il tecnico piacentino con il rinnovo di contratto, come confermato anche recentemente a più riprese dal presidente Marotta. Tutto sarà discusso a tempo debito e a bocce ferme, ma il matrimonio tra le parti è destinato a consolidarsi anche per il futuro. Inzaghi corre quindi per vincere tutto e per la firma sul nuovo contratto, anche se allo stesso tempo deve far fronte con diverse tegole dall’infermeria in vista del prossimo e decisivo tour de force di partite.

Se il mister ex Lazio tira un sospiro di sollievo per Lautaro Martinez, la stessa cosa invece non si può dire sulla situazione di Denzel Dumfries. Più serio del previsto infatti l’infortunio rimediato contro l’Atalanta da parte del nazionale olandese, che ha saltato il doppio impegno della sua nazionale in Nations League.

Inter, Champions e Bayern a rischio per Dumfries

Dumfries ha replicato gli esami strumentali dopo qualche giorno, che hanno evidenziato una distrazione nella parte posteriore della coscia. L’esterno di Inzaghi sarà rivalutato la settimana prossima, ma sostanzialmente non si tratta di un problema di poco conto.

L’ex PSV Eindhoven, oltre all’Udinese, sarà costretto anche a rinunciare al derby di Coppa Italia con il Milan e anche alla successiva sfida contro il Parma. In forte dubbio, però, c’è soprattutto il primo round dei quarti di Champions League nella tana del Bayern Monaco. Vige massima cautela ad Appiano Gentile sulle condizioni dell’olandese, con Inzaghi e lo staff medico che non forzeranno la mano per non incorrere in ricadute. L’obiettivo così dell’Inter potrebbe essere quello di recuperarlo nelle migliori condizioni per il ritorno di Champions con il Bayern, ma tutto si capirà da come evolverà la situazione nei prossimi giorni.

Una tegola pesante quindi per Inzaghi, che per le prossime partite perderà probabilmente il giocatore più in forma. Dumfries sta disputando una grande stagione e ha attirato nuovamente l’interesse delle big di Premier, con l’Inter però che non è intenzionata a privarsene in estate a meno che non arrivi in Viale della Liberazione un’offerta intorno ai 60 milioni di euro.