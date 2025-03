Esonero Thiago Motta, ora è UFFICIALE: ecco Tudor

Thiago Motta dice addio alla Juventus, la svolta preannunciata per i bianconeri è realtà: il croato pronto a subentrare in panchina

C’erano grandi aspettative sulla Juventus targata Thiago Motta, ma le cose, purtroppo per l’allenatore e per i bianconeri, non sono andate come si sperava. La grande fiducia iniziale ha lasciato spazio a perplessità sempre maggiori sul rendimento della squadra e sulla gestione da parte del tecnico della rosa e dello spogliatoio. Fino agli ultimi risultati fortemente negativi che hanno portato il club a riflettere sul percorso in atto e a imprimere una svolta decisa.

Come anticipato ieri su Calciomercato.it, la Juventus ha maturato la decisione di esonerare Thiago Motta, scegliendo Tudor al suo posto. Una decisa accelerazione sul tema si è avuta nel momento in cui Tudor ha accettato, come già anticipato sulle nostre pagine, la proposta di fare da traghettatore fino a fine stagione, rendendosi così eleggibile al posto di Roberto Mancini, altra ipotesi che era molto calda, ma per il quale sarebbe servito un contratto più a lungo termine, che invece in questo momento i bianconeri, per motivi economici e strategici, non vogliono sostenere.

Niente prova d’appello contro il Genoa, dunque, per Thiago Motta, esonerato ufficialmente dal club con un comunicato apparso sui propri canali ufficiali. Si interrompe l’avventura iniziata la scorsa estate, che però non ha portato risultati all’altezza delle aspettative, con la Juve fuori dalle coppe e in questo momento anche dalla zona Champions. Di seguito il comunicato ufficiale diramato dal club bianconero:

“Juventus FC comunica di aver sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro. Juventus FC comunica inoltre di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igor Tudor che domani dirigerà il primo allenamento”.

Juventus, arriva Tudor: nove partite per salvare la stagione

La Juventus si affiderà dunque a Igor Tudor, uomo che conosce molto bene l’ambiente, per i suoi trascorsi da giocatore a Torino tra il 1998 e il 2006 e avendo fatto anche da vice ad Andrea Pirlo nella stagione 2020-2021.

Nelle ultime nove giornate di campionato, Tudor proverà a portare i bianconeri almeno tra le prime quattro della classifica per confermarsi nell’Europa dei grandi, con la società che poi valuterà se esercitare la clausola unilaterale per prolungare il contratto per un’altra stagione. Con Tudor, Juventus attesa a una svolta tattica, oltre che psicologica, per cercare di invertire la recente tendenza sconfortante, dopo i pesanti ko con Atalanta e Fiorentina in cui la squadra è stata strapazzata in campo senza colpo ferire.