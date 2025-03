Tudor-Juve, la verità sul ruolo di traghettatore: cosa sta succedendo – CM.IT

Le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it sulla panchina bianconera. Prende corpo la candidatura del croato come sostituto immediato di Thiago Motta

La delicata situazione della Juve obbliga la dirigenza bianconera a ragionare anche su un traghettatore fino al termine della stagione. Thiago Motta è stato confermato dopo la pesantissima sconfitta contro l’Atalanta, ma se la situazione dovesse ulteriormente peggiorare, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe pensare a cambiare guida tecnica, affidando la panchina ad un uomo in grado di risollevare l’umore di alcuni giocatori che, in questo periodo, non sono riusciti a creare un feeling con Thiago Motta. Il carattere dell’ex Bologna hanno infatti

Non solo Juve: anche la Fiorentina aveva pensato a Tudor

L’uomo più indicato – secondo la Juve e a conferma di alcune indiscrezioni di TuttoJuve – per guidare eventualmente la squadra per i prossimi mesi sarebbe Igor Tudor, ex difensore dei bianconeri e vice di Pirlo nella stagione 2020-21. Il legame tra il croato e la Juve – riportano indiscrezioni di Calciomercato.it – è talmente forte che l’allenatore darebbe la sua disponibilità alla Juve anche solo per i prossimi tre mesi. Curiosamente, proprio la prossima sfida di campionato potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro dell’ex tecnico di Verona e Udinese: anche la società viola aveva infatti pensato a lui per la panchina e sostituire quindi eventualmente Palladino. Dopo una partenza sprint, l’allenatore dei toscani è sotto accusa per i risultati negativi, il gioco, i cambi e la difficoltà nel ribaltare un risultato.