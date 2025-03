La Juventus si affida a Tudor per la Champions: ecco come giocherà | CM.IT

La sosta delle nazionali riconsegnerà la Juventus con un nuovo allenatore. Affondato definitivamente Thiago Motta, i bianconeri si affidano a Igor Tudor per qualificarsi alla prossima Champions League

È iniziata la primavera, la natura sboccia in una nuova vita e anche la Juventus segue questo trend di rinascita. È finita anzitempo l’avventura di Thiago Motta, che si conclude con un bilancio complessivo negativo e insufficiente, e si apre la corsa alla prossima Champions League: vietato sbagliare. E, proprio per questo, la società bianconera ha scelto di affidarsi a Igor Tudor.

L’anno scorso, sempre a 9 giornate dalla fine del campionato, il tecnico croato è subentrato a Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio e ha portato subito dei risultati positivi. Un allenatore a presa rapida, capace di incidere velocemente e riportare una squadra sui binari giusti. La scelta della Juventus di affidarsi a lui è dovuta però soprattutto a un altro elemento: come vi abbiamo raccontato in anteprima sulle pagine di Calciomercato.it, Tudor ha dato disponibilità a guidare la squadra anche solo fino al termine della stagione, con un’opzione per la prossima stagione. Ecco come potrebbe giocare la sua Juve.

Si avvicina la Juve di Tudor: ecco come potrebbe giocare

Igor Tudor nelle prossime ore arriverà a Torino per firmare con la Juventus, riuscendo finalmente a coronare un suo sogno e diventare il tecnico dei bianconeri. Ecco come potrebbe giocare la sua squadra.

Il tecnico croato non è nuovo a cambi repentini e immediati, così si potrebbe vedere subito un ritorno alla difesa a tre per un generico 3-5-2. In porta c’è sempre Michele Di Gregorio, tra i più positivi dei nuovi arrivati in estate, il pacchetto difensivo invece potrebbe essere così composto: Pierre Kalulu, Federico Gatti e Renato Veiga. Centrocampo a cinque con Cambiaso sulla corsia mancina e Weah sulla corsia di destra. La mediana sarebbe composta da Thuram e Koopmeiners ai fianchi di Manuel Locatelli, a cui verrebbe affidata la regia. Infine, l’ultima delle sorprese potrebbe riguardare l’attacco. La coppia offensiva, infatti, potrebbe essere composta da Randal Kolo Muani e Dusan Vlahovic. Proprio il serbo potrebbe essere il giocatore a trarre i maggiori benefici dal cambio di tecnico, passando da uno come Thiago Motta con cui il rapporto era logoro per arrivare a uno che lo stima molto come Igor Tudor. L’incognita più grande, in tutto questo, circonda Kenan Yildiz. Ci sono 9 partite per rispondere alle tante domande dei tifosi bianconeri.