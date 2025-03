Scelto Gasperini come nuovo allenatore: spuntano anche le cifre

Il tecnico di Grugliasco lascerà l’Atalanta e il suo nome fa gola a tanti: nuova squadra già chiara, spuntano tutte le cifre

Nessun rinnovo con l’Atalanta ed un addio che, a questo punto, è probabile arrivi a fine stagione più che a fine contratto (2026). L’era Gasperini a Bergamo sta per finire e il tecnico di Grugliasco è un nome che piace a tante squadre.

Il profilo dell’allenatore che ha fatto sedere la Dea al tavolo delle grandi fa gola: ci pensa la Roma, con contatti con Ranieri già prima dell’annuncio addio, ma ci pensa anche la Juventus che in questo momento sta lavorando su Tudor per un possibile cambio a stagione in corso. In Italia il nome del Gasp potrebbe entrare nel mirino anche del Napoli, se dovesse andare via Conte, e chissà che il Milan non ci provi.

Proprio sul futuro di Gasperini arrivano notizie che potrebbero far pendere la bilancia verso una di queste squadre ed in particolare sulla Roma. I giallorossi vivono un momento d’oro con Ranieri e sono rientrati in corsa per la Champions grazie ad un filotto di sei vittorie consecutive. Il quarto posto, occupato dal Bologna, è distante solo quattro punti, anche se in mezzo ci sono altre due squadre da superare (Juve e Lazio). Agguantarlo sarebbe importantissimo per programmare il futuro.

Roma, Gasperini prende quota: gli scommettitori ci credono

Un futuro che potrebbe vedere Gasperini sulla panchina giallorossa: è questa l’ipotesi più probabile per il tecnico piemontese secondo i bookmakers.

Le quote, infatti, vedono la Roma come la destinazione con la quota più bassa per l’allenatore: il 2,25 mette i capitolini davanti a tutte le altre pretendenti di Gasperini. La Juventus è la seconda squadra con una quota che paga quattro volte la posta. Una conferma all’Atalanta a fine stagione è dato a 4.5, mentre sorprendentemente a 10 c’è il Genoa con il Milan o l’opzione nessuna squadra.

Più indietro il Napoli, quotato a 15, stessa cifra per una Nazionale estera, mentre un approdo alla guida dell’Italia al posto di Spalletti paga venti volte la posta.