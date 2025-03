Tudor-Juve, tutto confermato: cosa sta succedendo in queste ore

Tra il tecnico croato e il club bianconero giungono novità importanti, tutti i dettagli

Come raccontato nei giorni scorsi, Igor Tudor ha dato la sua disponibilità alla Juventus per subentrare subito.

Il tecnico croato, pur chiedendo delle garanzie, ha un legame talmente forte con i bianconeri che accetterebbe anche un incarico a tempo per provare a centrare l’obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions League. In questi giorni di analisi, incontri e confronti, a Torino c’è infatti la consapevolezza che l’esperienza di Thiago Motta sia di fatto vicina alla conclusione. Vanno capite solo le tempistiche dell’addio, ma la sostanza non cambia: la Juve continua a ragionare e a lavorare per il futuro della guida tecnica. L’italo-brasiliano non è riuscito ad instaurare un rapporto solido con molti giocatori e questo, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe uno dei principali motivi della crisi di risultati. Non solo motivi tecnici però: a Torino, infatti, in molti si aspettano rinforzi per la difesa di maggior livello rispetto a Kelly. Anche il mercato è sotto i riflettori della proprietà, con possibili ribaltoni in vista, qualora la squadra non dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League.