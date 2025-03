“Scambio con Osimhen”: la notizia che sconvolge la Juve

Il bomber ancora di proprietà del Napoli avrebbe aperto a un trasferimento in bianconero nel prossimo calciomercato estivo. Le ultime

Osimhen dove giocherà l’anno prossimo. Il vicepresidente del Galatasaray, dove ha messo alle spalle l’ultimo anno horribilis al Napoli, ha dichiarato in conferenza stampa che ci sono cinque top club europei che vogliono il bomber nigeriano. Tra questi ci sarebbe la Juventus.

Una decisione sul suo futuro dovrebbe prenderla ad aprile. Il Galatasaray vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo, e i mezzi economici li avrebbe pure, ma difficilmente il classe ’98 di Lagos accetterebbe di rimanere in Turchia un’altra stagione.

Osimhen vorrebbe tornare nel calcio che conta, tornare a giocare la Champions. Ecco perché non sarebbe così allettato dal Manchester United, e più che aperto all’Arsenal oppure al solito Paris Saint-Germain.

Dal suo entourage filtrerebbe in realtà pure una grande disponibilità al trasferimento a Torino, naturalmente sponda bianconera nonostante l’incertezza per il traguardo Champions. Il feeling con Giuntoli è noto, ma immaginiamo benissimo le enormi difficoltà di un affare con il Napoli. E con uno come De Laurentiis.

Intanto tra i tifosi juventini il nome di Osimhen prende consistenza. Commentando la notizia del nostro Riccardo Meloni, quella che vede il Napoli interessato a Gatti, un utente di fede bianconera ha risposto con una provocazione bella e buona: “Scambio alla pari con Osimhen?”.

Se fosse veramente uno dei traditori, ben venga. — Luca Mercadini (@Merca_Aison) March 19, 2025

Scambio alla pari con Osimhen? — Fino alla fine (@Angelo_P71) March 20, 2025

Magari ci cascano — Luka (@_GreegwaLee) March 19, 2025

Motta se ne andrà e Gatti rimarrà a Torino — maichiederese🤍🖤 (@maidireforse) March 20, 2025

Chissà perché Marianucci preso in 5 min — Mc Race (@antonio_race) March 19, 2025

‘Carta’ Gatti per il nigeriano. Oppure per Raspadori

Osimhen al Napoli attraverso uno scambio alla pari con Osimhen: in una parola, fantamercato. Ma in realtà Gatti potrebbe essere davvero offerto al Napoli come parziale contropartita proprio per il ventiseienne africano, la cui clausola da 75 milioni non è valida – ricordiamo – per i club italiani. Oppure per un altro calciatore di proprietà dei partenopei, cioè Raspadori.