Diletta Leotta e i volti più in voga di DAZN: chi domina la scena?

Diletta Leotta, ma non solo: ecco quali sono i volti più in voga di DAZN in questa stagione. Tutti i nomi più amati dai tifosi e dagli appassionati

DAZN è ormai la casa del calcio italiano, e nella stagione 2025 i suoi volti sono diventati veri e propri idoli per tifosi e appassionati. Diletta Leotta guida una squadra di talenti che ogni weekend portano il meglio della Serie A nelle case degli italiani, ma non è sola.

Con il calcio che infiamma gli stadi e le emozioni che corrono veloci, i volti di DAZN sono diventati compagni inseparabili per chi vive di gol e partite. La piattaforma ha costruito una squadra di conduttori e opinionisti che fanno battere il cuore ai tifosi.

Diletta Leotta: ancora la regina indiscussa della Serie A

Diletta Leotta è il volto simbolo di DAZN, e nella stagione 2025 continua a brillare come una vera stella. La conduttrice siciliana, che ha iniziato il suo percorso sulla piattaforma nel 2018, è amata per il suo stile elegante e la sua passione per il calcio, che traspare in ogni diretta. Quest’anno, Diletta ha fatto parlare di sé anche a livello internazionale, conducendo il sorteggio del FIFA Club World Cup 2025 a Miami insieme ad Alessandro Del Piero, un evento trasmesso in mondovisione e seguito da milioni di spettatori.

La sua trasmissione “Linea Diletta”, che propone interviste esclusive a campioni e allenatori, è un successo: l’episodio con Antonio Conte, in cui il tecnico del Napoli ha raccontato il suo ritorno in Serie A, ha fatto il pieno di visualizzazioni.

I volti di DAZN: i talent in primo piano

Ma DAZN non è solo Diletta Leotta. La stagione 2025 ha messo in luce altri volti che stanno conquistando il pubblico della Serie A. Giorgia Rossi, con la sua eleganza e competenza, è un punto fermo delle dirette serali. Giusy Meloni, new entry dell’estate 2024, ha portato una ventata di freschezza con il suo sorriso e la sua preparazione, diventando un volto amatissimo soprattutto dai tifosi più giovani.

Pierluigi Pardo, con la sua voce inconfondibile, resta il narratore per eccellenza delle partite più importanti, mentre i talent come Marco Parolo, Valon Behrami e Andrea Stramaccioni offrono analisi tecniche che arricchiscono ogni trasmissione. Con loro anche creator come Michele Danese, alla conduzione del podcast Step On Football.

Parolo, ex centrocampista della Lazio, è particolarmente apprezzato per la sua capacità di spiegare le tattiche in modo semplice, mentre Behrami porta la sua esperienza internazionale con aneddoti che catturano l’attenzione. Stramaccioni, invece, si è ritagliato un ruolo di opinionista schietto, spesso protagonista di dibattiti accesi in studio.

Meloni e Rossi, ma non solo: i protagonisti di DAZN

La passione dei tifosi per i volti di DAZN è evidente, e le reazioni sui social lo dimostrano. Giorgia Rossi e Giusy Meloni, in particolare, hanno conquistato un posto speciale nel cuore del pubblico. Rossi, con la sua esperienza a Mediaset e Sky prima di approdare a DAZN, è sinonimo di professionalità, mentre Meloni, con un passato a Milan TV, ha portato un’energia nuova che ha fatto breccia tra i tifosi.

Un tifoso su X ha scritto: “Giusy Meloni è una scoperta, rende le dirette ancora più belle!”. Anche i talent come Parolo e Behrami sono amatissimi: le loro analisi post-partita, spesso accompagnate da aneddoti personali, sono un valore aggiunto per chi segue la Serie A. Stramaccioni, invece, ha diviso il pubblico con le sue opinioni decise, ma il suo carisma non passa inosservato. Con lui anche altri ex calciatori come Ambrosini, Ciro Ferrara, Giaccherini e Dario Marcolin. Anche loro amati dal pubblico.

DAZN, con questa squadra di volti, ai quali si aggiungono decine di altri professionisti al commento e a bordocampo, come la preparatissima Federica Zille, ha trovato la chiave per tenere i tifosi incollati allo schermo, e si prepara a un’estate 2025 epica con la trasmissione gratuita del FIFA Club World Cup, come annunciato da DAZN Italia su X.