DAZN non si ferma mai e, anche per questa stagione, porta in campo una valanga di novità che faranno felici gli abbonati. Nuovi programmi esclusivi, funzioni tecnologiche da capogiro, possibili ritocchi ai pacchetti di abbonamento: la piattaforma di streaming sportivo sta alzando l’asticella per offrire un’esperienza sempre più coinvolgente e competitiva. Che tu sia un tifoso sfegatato o un curioso dello sport, preparati: c’è tanto da scoprire, e il meglio potrebbe essere dietro l’angolo.

Uno dei piatti forti di questa stagione è stato l’arrivo di programmi che hanno reso l’offerta di DAZN ancora più interessante. La piattaforma sta puntando forte sui contenuti esclusivi, perfetti per chi vuole andare oltre il semplice fischio finale. Tra questi possiamo selezionare “Bordo Cam”, “Open VAR” e “My Skills”, con le interviste esclusive ai calciatori.

DAZN, i programmi per i tifosi: non solo calcio

Ma non è tutto. DAZN sta scommettendo anche sui talk show e approfondimenti freschi, guidati da volti noti del giornalismo sportivo italiano e non solo. Non mancano creators come Michele Danese, che ogni lunedì conduce Step On Football in compagnia due ex calciatori come Valon Behrami e Marco Parolo.

Non più solo il classico pre e post-partita, dunque, ma format innovativi che mescolano analisi, aneddoti e un pizzico di ironia. Il servizio che offre DAZN è poi sempre più ampio. Il calcio è solamente uno degli sport che la piattaforma vanta. Troviamo anche Boxe, Sci, Ciclismo, Motori, Kickboxing, Scacchi, Esports, Tennis, Football americano, MMA, Golf e tanti altri ancora.

Come cambiano gli abbonamenti: le offerte

Per poter accederei ai servizi della piattaforma, bisognerà sottoscrivere un abbonamento e per questo 2025, DAZN ha offerto una serie differente di pacchetti a seconda delle esigenze degli spettatori.

Il primo tipo di abbonamento è DAZN Start che è dedicato agli amanti del multisport e include il miglior volley nazionale e internazionale, il basket italiano ed europeo, l’NFL, la boxe, l’UFC e altri eventi di fighting internazionale. Il tutto può essere visto su due dispositivi in contemporanea all’interno della stessa rete domestica.

Il costo è di 14,99€ al mese oppure un piano annuale con pagamento dilazionato a 11,99€ al mese e una permanenza minima di 12 mesi. O infine un piano annuale con pagamento anticipato a 99€ all’anno.

Segue il pacchetto DAZN Standard che, oltre agli sport compresi nel piano Start sopracitato, aggiunge tutte le partite di Serie A, Serie B, LaLiga spagnola e il meglio della Liga portoghese.

Anche in questo caso, ci sarà la possibilità di vedere gli eventi su due dispositivi in contemporanea, ma con con la possibilità di utilizzare anche due reti internet diverse, purché uno dei dispositivi sia connesso alla rete domestica. Il costo sarà di 44,99€ al mese o, in caso di piano annuale 34,99,€ al mese con una permanenza minima di 12 mesi o con pagamento di 359€ anticipato.

Il terzo tipo di abbonamento è chiamato DAZN Plus e comprende tutto quello che è inserito nel piano Standard con l’aggiunta della possibilità di assistere agli eventi su due dispositivi in contemporanea anche su reti internet differenti, senza alcuna restrizione. In questo caso il costo mensile aumenta a 59,99€ al mese, o a 49,99€ al mese con permanenza minima di 12 mesi o, infine, a 599€ euro all’anno con pagamento anticipato.

Infine, l’ultimo pacchetto chiamato DAZN Goal Pass con l’accesso a 3 partite di Serie A e tutta la Serie B e le gare di Liga spagnola e portoghese. Da questo abbonamento sono esclusi altri sport come il basket, il volley e quelli da combattimento. Il costo è di 19,99€ al mese o 13,99€ per almeno un anno, o ancora 129€ con pagamento anticipato.