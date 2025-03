Michele Danese: il volto di Lega Serie A e DAZN tra analisi, intrattenimento e Management Sportivo

Michele Danese, tra i protagonisti per Lega Serie A e DAZN, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it: l’intervista completa al conduttore e creator calcistico

Michele Danese è uno dei volti ufficiali di LEGA SERIE A e di DAZN, nonché una tra le personalità in ambito sportivo più amate e seguite da migliaia di followers, oltre 300mila tra Instagram e TikTok. É lui il protagonista della puntata di Ti amo Calciomercato.it pubblicata, come di consueto, sul nostro canale YouTube.

Ogni lunedì sera, Michele conduce su DAZN Step on Football con Marco Parolo e Valon Behrami. Il format affronta e racconta i temi calcistici più caldi della giornata di Serie A in modo interattivo grazie alla forte impronta social che porta il pubblico di tifosi a diventare protagonisti e non semplici spettatori.

Michele Danese, la sua storia: il background da direttore sportivo

Dopo aver conseguito la laurea triennale in economia e commercio entra a sport management, un corso incentrato sul diritto e sull’economia in ambito sportivo. Grazie ai meriti accademici nel 2022 accede al corso da direttore sportivo di Coverciano e si abilita come direttore sportivo.

Ex calciatore, ha giocato a calcio per diverse squadre nella provincia di Bologna, soprattutto Sasso Marconi, nonché in tutte le rappresentative regionali e provinciali. Come direttore Sportivo, ha sposato il progetto Zeta Milano nel calcio dilettantistico, costruendo l’intera rosa che attualmente guida il campionato. Inoltre, nella Kings League, è l l’unico Direttore Sportivo abilitato attualmente operativo, rappresentando i Punchers.

Michele, grazie al suo background accademico ad oggi si concentra principalmente su video in cui ⁠studia e analizza le partite tramite dati e statistiche e attraverso i suoi contenuti, racconta anche esperienze calcistiche uniche. Michele è volato a Ryhad insieme alla lega Serie A per la SuperCoppa Italia, in qualità di host.

Dalla Juventus, all’Inter: Michele Danese intervistato da CM.it

Numerosi sono i brand che scelgono Michele come volto calcistico, tra i principali annoveriamo: DAZN, Serie A, la Juventus, per cui ha condotto un format su Twitch, House of calcio and many more.

Proprio la Juve è uno dei temi affrontati nel corso della puntata odierna di Ti Amo Calciomercato.it sul nostro canale YouTube, con la conduzione di Maurizio Russo e della direttrice Eleonora Trotta. Il mercato bianconero scalda, specie dopo l’ultima campagna acquisti che ha convinto poco e reso in maniera ampiamente insufficiente in questa stagione.

Ma la squadra di Thiago Motta non è l’unica analizzata da Michele nel corso dell’intervista. Anche l’Inter, infatti, diventa uno degli argomenti di discussione più interessanti, con un focus specifico su Nico Paz. Riusciranno i nerazzurri ad acquistare il super talento del Como? Scoprite cosa ne pensa Michele Danesi all’interno della nostra video intervista esclusiva.